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Курц вынужден был оправдываться перед Путиным: "Мы маленькая страна..."

04 июня 2021, 17:30  •  169 • Политика
Себастьян Курц после вопроса модератора на ПМЭФ вынужден был оправдываться, в том числе, перед президентом Владимиром Путиным. Вопрос касался саммита США и ЕС, которые пройдёт перед саммитом России и США при участии Владимира Путина и Джо Байдена. "Мы маленькая страна...", - начал Курц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вынужден был ответить на неудобный вопрос модератора. В дискуссии, в том числе, принимает участие президент России Владимир Путин.
Модератор напомнил, что перед встречей президента Владимира Путина с президентом Джо Байденов состоится саммит США с европейскими партнёрами. С этого саммита Байден и поедет на переговоры с Путиным:
"И уже очень много разговоров и утечек о том, что этот саммит чуть ли не должен заложить мину под российско-американскую встречу, - добавил модератор. - Мол, там будет какая-т декларация принята, которая будет носить яркий антироссийский характер. Вы можете сказать, чего нам в России ждать от саммита ЕС и США"?
Курц для ответа на вопрос несколько собрался и заверил:
"Я не думаю, что это будет так выглядеть. Не думаю, что встреча ЕС и Джо Байдена будет затрагивать тему России. Это не будет на переднем плане. Наша цель - это многостороннее сотрудничество с США, чтобы усилить это сотрудничество. Это касается генеральной международной работы и, конечно, вопросов защиты климата", - сказал Курц, говоря о своих ожидания от саммита, выразив надежду, что США признают необходимые климатические соглашения.
Также Курц добавил, что климат - цель, ранее провозглашённая США перед встречей в ЕС.
"Могу ещё сказать касаемо президентов России и США... Мы - маленькая нейтральная страна, и у нас традиционно хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, поэтому мы в этом плане настроены позитивно и наблюдаем, что отношения между супердержавами не всегда очень хорошие. И мы рады, что такая встреча состоится, и переговоры создадут хорошую основу. И мы очень ждём результатов этой встречи", - сказал Курц.
Модератор в завершение лишь отметил, что за последние годы русские привыкли, что на таких встречах Россию обсуждают всегда. Поэтому осталось лишь дождаться и проверить, как оно будет на самом деле.

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