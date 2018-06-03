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Курц намерен обсудить с Путиным отношения ЕС и России

03 июня 2018, 21:09  •  16 • Украина
Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.
 
kremlin.ru
 

«Я рад, что президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Австрию 5 июня и погостит в нашей стране», — цитирует ТАСС канцлера.

Он отметил, что намерен обсудить с Путиным две ключевые темы, одна из которых — двусторонние отношения и укрепление экономических связей.

«Во-вторых, мы, разумеется, поговорим об отношениях Европейского союза и России. Последние несколько лет в этой сфере то и дело возникала напряжённость, и нам бы хотелось принять посильное участие в улучшении взаимодействия сторон по данному вопросу», — добавил Курц.

Он подчеркнул, что Австрия желает «внести лепту в улучшение отношений между Европейским союзом и Россией».

«Полагаю, важным шагом в этом направлении могло бы стать обеспечение жизнеспособного перемирия на востоке Украины. Мне это представляется хорошим подспорьем, которое в дальнейшем позволит укрепить сотрудничество России и Европейского союза и вывести его на прежний уровень, а в идеале — направить эти отношения в выигрышное для обеих сторон русло», — заключил он.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и Курца 5 июня в Австрии. 

В мае Курц отметил, что необходимо «действовать сообща» с США и Россией для разрешения кризиса на Украине. 

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