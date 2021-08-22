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Курт Волкер: Украина не в состоянии победить Россию

22 августа 2021, 06:30  •  88 • Украина

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Крым. Реалии» заявил: «Я не верю, что Украина имеет военный потенциал для победы над Россией». Однако у известного американского дипломата есть понимание, как должен действовать Киев. Но, судя по всему, он и сам не верит в быстрый успех такого рода усилий.

Украина не сможет военным путем вернуть оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, экс-представитель США при НАТО, американский лоббист и дипломат Курт Волкер.

Об этом он заявил в интервью «Крым. Реалии», которое вышло 20 августа.

«Я не верю, что Украина имеет военный потенциал для победы над Россией. Мы же говорим, что на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России — обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка. Россия предоставит им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Так что я не верю, что Украина может или должна стараться победить Россию военным путем», — сказал Волкер.

Дипломат считает, что на РФ нужно оказывать влияние политическими методами.

«Это вопрос осуществления другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну. Но сейчас Россия не в такой ситуации», — добавил он.

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