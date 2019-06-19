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Курт Волкер променял жену-американку на грузинку - фото

19 июня 2019, 12:24  •  153 • В мире
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отпраздновал помолвку с грузинской журналисткой "Голоса Америки" Ией Меурмишвили.
Вечеринка по этому поводу состоялась в вашингтонском отеле The Hay-Adams, откуда открывается роскошный вид на Капитолийский холм, а также на Белый дом.
Гостями мероприятия стали родственники и коллеги Меурмишвили. Среди приглашенных был и украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.
Фотосессию провели на балконе отеля, так что Волкер обнимал свою невесту, одетую в темно-малиновое платье, прямо на фоне резиденции Дональда Трампа.
Познакомились Ия и Курт в 2015 году, когда грузинская журналистка брала у Волкера интервью для "Голоса Америки". В радиокомпании Меурмишвили работает с 2009 года, одновременно она является редактором программы "Вашингтон сегодня".
"Все было прекрасно - погода, люди, атмосфера, музыка ... это была отличная вечеринка!" - написала Меурмишвили на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook/Ia Meurmishvili
Ранее Курт Волкер уже был женат. Его бывшая супруга Карен Дэвис Волкер работала в Госдепартаменте США. Волкер отец двоих детей, пишет ФАН.

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