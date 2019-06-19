Курт Волкер променял жену-американку на грузинку - фото

Вечеринка по этому поводу состоялась в вашингтонском отеле The Hay-Adams, откуда открывается роскошный вид на Капитолийский холм, а также на Белый дом.

Гостями мероприятия стали родственники и коллеги Меурмишвили. Среди приглашенных был и украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

Фотосессию провели на балконе отеля, так что Волкер обнимал свою невесту, одетую в темно-малиновое платье, прямо на фоне резиденции Дональда Трампа.

Познакомились Ия и Курт в 2015 году, когда грузинская журналистка брала у Волкера интервью для "Голоса Америки". В радиокомпании Меурмишвили работает с 2009 года, одновременно она является редактором программы "Вашингтон сегодня".

"Все было прекрасно - погода, люди, атмосфера, музыка ... это была отличная вечеринка!" - написала Меурмишвили на своей странице в Facebook.Фото: Facebook/Ia Meurmishvili

Ранее Курт Волкер уже был женат. Его бывшая супруга Карен Дэвис Волкер работала в Госдепартаменте США. Волкер отец двоих детей, пишет ФАН.