Курсовая разница: почему Германия заявляет о политических разногласиях с США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа, в отличие от США, не придерживается политики максимального давления на Иран и решения об отказе от ядерной сделки. По его словам, Франция, Великобритания и Германия выступают за переговоры и хотят сохранить соглашение. Маас также призвал «не делать вид», что ситуация в Иране автоматически улучшится после смены власти, и напомнил о событиях в Ираке. По мнению экспертов, слова министра говорят о том, что Берлин всё больше отходит от проамериканской политики. При этом на фоне отдаления от США Германия всё более активно налаживает контакты с Россией, отмечают аналитики.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подверг критике американскую политику максимального давления в отношении Ирана в ущерб дипломатическим усилиям и переговорному процессу. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag глава немецкого МИД подчеркнул, что Соединённые Штаты и Европа имеют разный подход в отношениях с Тегераном.

«Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путём переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заявил Маас.

Кроме того, немецкий министр призвал «не делать вид», что ситуация в исламской республике сама собой улучшится после смены власти, и напомнил о событиях в Ираке.

«В любом случае чистые угрозы и военная эскалация ничего не принесли», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

По его словам, Европа в этой ситуации выступает за дипломатические методы.

Напомним: в мае 2018 года Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Вместе с тем США заявили о возвращении жёсткого санкционного режима в отношении республики. При этом Вашингтон не раз угрожал Тегерану силовыми мерами.

Отношения двух стран обострились ещё больше после того, как американская сторона в ночь на 3 января нанесла удар в окрестностях аэропорта Багдада. В результате атаки погибли генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

Как отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, заявление Мааса — очередное свидетельство того, что Германия всё больше отходит от проамериканской политики, причём не только в отношении Ирана.

«Сейчас противоречия между США и ФРГ становятся всё более непреодолимыми. Существенная разница во взглядах между США и Германией по иранскому вопросу наметилась очень ярко после выхода США из ядерной сделки по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Тогда немецкая сторона критически оценила этот шаг», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

Глава МИД Германии Хайко Маас

Reuters

© Axel Schmidt

Однако, по словам Шаповалова, сейчас эти противоречия увеличились ещё больше из-за последних действий Вашингтона против Тегерана.

«После убийства Сулеймани и резкой эскалации антииранской политики со стороны США Германия начала более открыто показывать своё недовольство американскими действиями», — заявил аналитик.

«Берлин не устраивает ситуация»

О том, что ЕС необходимо задуматься о большей самостоятельности на международной арене 17 января, считает канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, США всё меньше считают отношения с Евросоюзом приоритетным направлением в своей внешней политике. Об этом глава ФРГ заявила в интервью Financial Times.

«Внимание к ЕС со стороны США слабеет, кто бы ни занимал пост президента, — отметила Меркель. — Экс-президент Барак Обама уже говорил об «азиатском веке», если смотреть с точки зрения США. Это также означает, что Европа больше не находится, так сказать, в центре мировых событий».

В этих обстоятельствах, по мнению немецкого канцлера, ЕС необходимо проводить более самостоятельную политику.

«Нам в Европе, и особенно в Германии, следует взять на себя больше ответственности», — сказала Меркель.

Ранее о время пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным 11 января Меркель раскритиковала санкции США против строительства газопровода «Северный поток —2», объявленных американской стороной 21 декабря 2019 года.

По словам канцлера ФРГ, в этом вопросе «с германской и с европейской точки зрения» немецкая сторона представляет, в первую очередь, свои интересы.

«Несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции (США. — RT) — это неправильный путь. Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом», — подчеркнула Меркель.

При этом глава Германии отметила, что реализацию «Северного потока — 2» «необходимо довести до конца». По её словам, проект «можно реализовать, несмотря на американские санкции».

Канцлер Германии Ангела Меркель

Reuters

© Hannibal Hanschke

Стоит отметить, что против введения рестрикций Соединёнными Штатами Меркель неоднократно выступала и до введения ограничительных мер американской стороной.

По словам Владимира Шаповалова, Германия «серьёзно обеспокоена действиями Вашингтона, которые нарушают её не только политические, но и экономические интересы».

«Меры, которые предпринял Вашингтон в отношении, в том числе, «Северного потока — 2», вызывают в Берлине серьёзный негатив», — отметил эксперт.

Причём «процесс увеличения количества разногласий с Вашингтоном развивается по нарастающей», полагает Шаповалов.

«И есть большая вероятность, что эти тенденции в будущем только усилятся, потому что всё более различными, а в некоторых случаях и противоположными, становятся цели и интересы двух ведущих западных держав. Критические заявления с немецкой стороны будут продолжаться», — спрогнозировал аналитик.

Подобное мнение разделяет и замдиректора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. По его словам, уже сейчас в Германии растёт недовольство действиями США.

«Берлин не устраивает ситуация, когда политика Вашингтона от традиционно партнёрских отношений с европейскими странами, пусть и с доминированием Соединённых Штатов, превращается в несогласованные меры с явным продавливанием американских интересов по модели гегемонии. Это не может вызывать никаких позитивных эмоций в Германии, которая за последнее время увеличила свой вес и стала лидером европейской интеграции, имеет свои взгляды на происходящие события на Ближнем и Среднем Востоке», — заявил эксперт.

«Вопреки намерениям США»

Эксперты также подчёркивают, что на фоне отдаления от Вашингтона, Берлин более активно стал уделять внимание вопросам сближения с Москвой.

Во время последней встречи в России с Владимиром Путиным Ангела Меркель отметила, что РФ и ФРГ имеют «совместный интерес» к ряду двусторонних тем и вопросов международной повестки.

В свою очередь, российский президент подчеркнул, что находится «в постоянном контакте» со своей немецкой коллегой. По словам Путина, Москва и Берлин совместно занимаются «внутренней проблематикой — и экономической, и политической, — и международными вопросами».

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи

РИА Новости

© Сергей Гунеев

На пресс-конференции по итогам встречи с Меркель Путин назвал переговоры «содержательными и полезными».

«Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой на принципах уважения, равноправия, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что Германия является одним из основных «внешнеэкономических партнёров» России. По его словам, по объёмам торговли с РФ Германия занимает второе месте после Китая.

«В январе–октябре прошлого года российско-германский товарооборот составил $43,8 млрд. Немецкие инвестиции в России достигают $20 млрд; встречные российские капиталовложения в экономику Федеративной Республики — девять миллиардов долларов», — сообщил российский президент.

Владимир Путин также отметил, что помимо «Северного потока — 2» «в активе» двух стран «целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики».

Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что РФ и ФРГ имеют «очень интенсивные экономические взаимоотношения», в том числе в сфере науки и вузовского сотрудничества.

«Сейчас между Россией и Германией очень интенсивные контакты, интенсивное сотрудничество, и граждане наших стран также очень тесно друг с другом общаются. Это очень продуктивно», — заявила канцлер ФРГ.

Кроме того, только за текущую неделю по инициативе германской стороны состоялось два телефонных разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель. В официальном сообщении Кремля указывается, что в обоих случаях «обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию».

«Россия и Германия — это европейские страны, между ними существует много общего, в том числе и недовольство действиями США. В этой связи естественно, что рост напряжённости в отношениях между Берлином и Вашингтоном проходит одновременно с нормализацией контактов между Берлином и Москвой», — отметил Владимир Шаповалов.

Эксперт также подчеркнул, что «взаимодействие России и Германии постоянно растёт, вопреки намерениям США прервать эти связи».

«Свидетельство этого — последний визит Меркель в Москву. У сторон много общего в экономической, политической и культурной сферах. Страны имеют значительные совместные интересы в Европе и Азии. Поэтому партнёрство двух государств будет только нарастать», — подытожил аналитик.