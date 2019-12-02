Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский признался, что пробовал наркотики
Россию накрыли противоракетным «куполом»
Си Цзиньпин открыл "Силу Сибири" самой известной фразой Юрия Гагарина
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Главная / Аналитика

Курсом елбасы

02 декабря 2019, 15:39  •  227 • Аналитика
1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента страны. Он был установлен в 2011 году в знак признания достижений Нурсултана Назарбаева – в том числе по налаживанию отношений с РФ. Сейчас страной руководит Касым-Жомарт Токаев. Изменились ли с его приходом отношения между Нур-Султаном и Москвой или же Казахстан по-прежнему является верным партнёром и союзником России?
Помимо Дня первого президента Казахстан отмечает в декабре ещё один праздник. 16 декабря 1991 года был принят закон «О независимости и суверенитете государства», в связи с чем с тех пор эта дата является Днём независимости Казахстана. При этом нельзя не отметить факт: по данным ВЦИОМа, из всех бывших республик Советского Союза именно Казахстан (наравне с Белоруссией) россияне считают наиболее дружественной для РФ страной. Такое отношение оправданно.
В отличие от других республик, получивших независимость, Казахстан сумел не допустить ущемления прав русскоязычного населения. Этнические русские имеют столько же прав и возможностей, сколько коренные казахи.
Русский является рабочим языком в государственных органах, а все сайты государственных органов обязательно имеют русскоязычную версию. Эта политика сформировалась благодаря твёрдой позиции Нурсултана Назарбаева, изначально провозгласившего курс на дружбу и сотрудничество с Россией. Как результат – РФ стала для Казахстана не только ведущим экономическим парт­нёром, но и главным политическим союзником. Более того, именно идея Назарбаева о построении единого Евразийского пространства, озвученная им ещё в начале 90-х, легла в основу нынешнего ЕАЭС.
То, что личная власть для него вовсе не является абсолютом, Нурсултан Назарбаев продемонстрировал минувшей весной, добровольно сложив с себя полномочия главы государства. Потому добровольный уход елбасы (лидера нации. – Ред.) с президентского поста стал весьма значимым событием мирового масштаба. Ведь не секрет, что вторым соседом Казахстана является Китай, не скрывающий своих интересов по освоению Центральной Азии. В связи с чем позиция нового руководства Казахстана оказывается важным фактором для формирования международной политики России – не только текущей, но и будущей.
«От лукавого»
О своей отставке Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта. Освободившийся пост главы государства занял спикер сената Касым-Жомарт Токаев, спустя три месяца уверенно победивший на внеочередных президентских выборах. Сам Назарбаев сохранил за собой пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан». Транзит власти, предпринятый елбасы, эксперты называют образцовой практикой с точки зрения сохранения стабильности в государстве. Тем не менее с недавнего времени как в казахстанских, так и в зарубежных СМИ и интернет-пабликах стала муссироваться мысль: на политическом олимпе страны тихо зреет кризис. Конкретно говорится о якобы возникшем двоевластии и нарастающих противоречиях между Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым на фоне разделения полномочий. Подобные утверждения носят, как правило, анонимный характер и больше похожи на информационные вбросы, однако свой след в умах оставляют.
По теме
2225
На Украине рассказали об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман назвала ошибку, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с Россией. Она полагает, что назначение на пост главы МИД Вадима Пристайко не позволяет развивать отношения с РФ.
О том, кто распространяет эти «сенсации», гадать можно долго – Казахстан, как уже говорилось, остаётся важным игроком на политической арене. И, судя по всему, речь идёт о чём-то большем, нежели случайно пущенная досужим выдумщиком «утка», поскольку в начале октября Назарбаев лично прокомментировал появившийся слух в интервью телеканалу
«Хабар». «Я слышу это всё, читаю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, двоевластие. Наши беглые воры – предатели Родины запускают оттуда такую информацию, чтобы спокойную жизнь народа нарушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления», – заявил Назарбаев. Как отметил первый президент, он даёт советы Касым-Жомарту Токаеву, но окончательные решения тот принимает исключительно сам.
В подобном ключе говорит и действующий президент. Политологи отметили, что своё послание народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев показательно начал с утверждения: новых успехов страна может достичь, только обеспечив преемственность политики елбасы. Именно этот принцип правительство, по словам Токаева, ставит во главу угла, в том числе в отношениях с Россией.
На тему сотрудничества с РФ Касым-Жомарт Токаев не раз высказывался и прежде. Стоит отметить, что местом своего первого зарубежного визита в должности главы государства он выбрал именно Москву. Токаев прокомментировал выбор так: «Нурсултан Назарбаев всегда подчёркивает, что отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными. Поэтому моя обязанность как главы государства состоит в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества». Позже прозвучало ещё более откровенное заявление, на которое наверняка обратили внимание в мировых столицах: его обязанность как преемника Назарбаева на посту президента состоит в том, чтобы беречь дружбу с РФ, а для Казахстана Россия является «ближе любого родственника». Впрочем, не могут ли эти заявления быть обычным политесом? Пожалуй, тогда стоит не прислушиваться к словам, а смотреть на дела.
На высшем уровне
За восемь месяцев, прошедших после отставки Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев уже трижды встречался с Владимиром Путиным. Последняя такая встреча прошла в начале ноября в Омске, где обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества двух государств, в том числе в рамках реализации евразийских мегапроектов «Один пояс, один путь» и «Север – Юг». Кроме того, Токаев и Путин провели закрытые переговоры, тема которых осталась в тайне. До этого Москву с рабочим визитом посетил Нурсултан Назарбаев, где его также встречал президент России, а 11 ноября между ними состоялся телефонный разговор. В октябре с официальным визитом в столицу РФ прилетала спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, а в сентябре с Сергеем Шойгу встречался его коллега, глава казахского минобороны Нурлан Ермекбаев. Не раз вылетали в Нур-Султан на переговоры и высшие российские чиновники. Всё это явно свидетельствует о том, что между Россией и Казахстаном активно идут политические отношения, в развитии которых явно заинтересованы обе стороны. Что может являться их темой? Явно речь идёт не о каких-то сиюминутных вопросах. «В Центральной Азии усиливается региональное сотрудничество и взаимодействие. Казахстан в этой ситуации может и должен стать «мостом» между Россией, ЕАЭС с другими странами с выходом на юг. В свете транзита власти казахстанско-российские отношения являются стержневыми для Евразийского экономического союза и имеют большие перспективы», – считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьёв.
По теме
Спецпредставитель Грузии назвал «глубинную причину» кризиса в отношениях с Россией
Кризис в отношениях между Россией и Грузией был вызван в том числе нерешенными территориальными проблемами, связанными с Абхазией и Южной Осетией, считает спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе.
Алексей МУХИН, политолог, генеральный директор Центра политической информации:
– Несмотря на некоторые «подвод­ные камни», отношения между Россией и Казахстаном развиваются поступательно и динамично. Достаточно посмотреть на личное общение президента РФ Владимира Путина с нынешним президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также и с ушедшим в отставку, но продолжающим оставаться политическим «тяжеловесом» первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, чтобы понять: отношения между двумя государствами складываются на основе взаимопонимания. В отличие от поведения глав некоторых стран бывшего СССР казахское руководство чётко даёт понять, что оно ощущает, во-первых, границы своей и чужой суверенности и, во-вторых, степень возможной интеграции, выступая действительно полноправным партнёром России в этом вопросе. Без претензий, но и без лишнего пафоса, что, конечно, способствует оздоровлению этих отношений.
Потому сотрудничество Нур-Султана с Москвой будет только укрепляться, уверен политолог Талгат Калиев. «Становление Евразийского экономического союза формировалось в тот период, когда Касым-Жомарт Токаев находился в высших эшелонах власти. Сейчас Нурсултан Назарбаев является почётным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Соответственно Токаев как его верный ученик и последователь будет помогать ему в реализации полномочий на этой должности», – говорит Калиев.
Активизация взаимоотношений идёт не только в политической сфере. По состоянию на конец сентября товарооборот между Казахстаном и Россией достиг 13,6 млрд долларов. Подписано соглашение о газификации Байконура, обсуждается вопрос о строительстве в Казахстане атомной электростанции, достигнута договорённость о начале сборки в Алма-Ате вертолётов Ми, из Москвы в Нур-Султан теперь будет летать лоукостер. В планах на перспективу – открытие совместного российско-казахстанского вуза. Одновременно при поддержке посольства Казахстана в РФ развиваются гуманитарные контакты – только за последний месяц в Москве прошла Неделя казахстанского кино, в Большом театре выступили музыканты «Астана Опера», а в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее открылась выставка «Золотое наследие Казахстана». Кроме того, в знаменитом столичном театре «Современник» в рамках Дней Республики Казахстан в Российской Федерации с аншлагом прошла премьера спектакля «Фариза», посвящённого казахской поэтессе Фаризе Онгарсыновой. А 15 ноября в Касимовском районе Рязанской области состоялась церемония открытия мемориальной плиты казахскому султану и видному государственному деятелю начала XVII века Ораз-Мухаммеду Онданулы, похороненному здесь. Автором установки памятного знака выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. В ходе торжественной церемонии он напомнил, что Ораз-Мухаммед является родоначальником полноценной дипломатии между Великой Степью и Русью. «Этот памятник посвящён не только исторической личности Ораз-Мухаммеда, но и целой эпохе становления истинно братских отношений между нашими великими народами», – отметил посол. Что ж, судя по всему, выбранный 30 лет назад курс остаётся для Казахстана актуальным и по сей день.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 09:09
Триллион долларов для российской экономики
02 декабря 2019, 15:39
Гонконг. Главная ошибка Дэн Сяопина
02 декабря 2019, 15:39
Курсом елбасы
02 декабря 2019, 09:09
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
01 декабря 2019, 23:24
Дурилка секретная
02 декабря 2019, 12:24
Полный пенсион
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2019, 10:09
"Путин, прекрати!": Ветер "сдул" российское Азовское море на Украину
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
27 ноября 2019, 18:39
"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.