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Курская область возглавила рейтинг экономически устойчивых субъектов

27 декабря 2021, 06:15  •  37 • Политика
Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили топ регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2021 года.
Также в первую десятку самых успешных территорий вошли Челябинская область (четвертое), Приморский край (пятое), Севастополь (шестое), Тюменская область (седьмое), Владимирская область и ХМАО (восьмое), Оренбургская (девятое) и Белгородская области (десятое место).
Таковы данные рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), подготовленного на основе данных Росстата и Минфина, ФАС и Федерального казначейства. Исследование имеется в распоряжении «Известий». Как объясняют его авторы, основными причинами лидерства можно назвать рост реального сектора экономики, собираемость НДС и низкую закредитованность региона.
Всего в топ-лидеров вошло 40 из 85 субъектов России. Они распределены по 30 строчкам рейтинга — некоторые места разделили два или три региона. Во второй десятке оказались Брянская область; Краснодарский край; Чечня и Якутия (поделили 13 место), Ленинградская область, Санкт-Петербург и Крым (14 место); Пензенская область; Карелия, Ростовская и Самарская области (16 место); Пермский край; Тульская область; Алтай, Калининградская и Новосибирская области (19 место); Кировская область.
Замыкают исследование Татарстан, НАО, Алтайский край, Орловская область, Саратовская и Иркутская области (поделили 25 место), Ставропольский край, Ульяновская область, Смоленская область и Башкирия (поделили 28 место), Хакасия, Адыгея.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Настойчивое развитие: названы регионы — лидеры экономической устойчивости
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