|
Курсанты и педагоги в Харькове "разули" собственный вуз
16 июня 2021, 22:00 • 32 • В мире
В одном из харьковских вузов, относящихся к Минобороны Украины, курсанты и педагоги организовали "бизнес". Они "разули" собственное учебное заведение.
Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о спецоперации контрразведки. Было установлено, что военнослужащие одного из вузов Харькова разграбили имущество учебного заведения. Причём вели они свою деятельность "систематически".
Оперативники считают, что высшему учебному заведению Минобороны был нанесён ущерб в крупных размерах. На опубликованных фотографиях видны десятки коробок и многочисленные пары обуви. Новенькие ботинки курсанты и преподаватели распродавали через интернет по рыночной стоимости.
"В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путём", - говорится в сообщении.
В ближайшее время контрразведка планирует установить всех должностных лиц в харьковском военном вузе, которые имели отношение к краже имущества Минобороны. Оперативно-следственные действия продолжаются.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2021, 01:00
|
14 июня 2021, 03:55
|
10 июня 2021, 14:40
|
10 июня 2021, 10:05
|
11 июня 2021, 20:55
|
12 июня 2021, 18:00
|
13 июня 2021, 20:35