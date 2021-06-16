Курсанты и педагоги в Харькове "разули" собственный вуз

В одном из харьковских вузов, относящихся к Минобороны Украины, курсанты и педагоги организовали "бизнес". Они "разули" собственное учебное заведение.

Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о спецоперации контрразведки. Было установлено, что военнослужащие одного из вузов Харькова разграбили имущество учебного заведения. Причём вели они свою деятельность "систематически".

Оперативники считают, что высшему учебному заведению Минобороны был нанесён ущерб в крупных размерах. На опубликованных фотографиях видны десятки коробок и многочисленные пары обуви. Новенькие ботинки курсанты и преподаватели распродавали через интернет по рыночной стоимости.

"В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путём", - говорится в сообщении.

В ближайшее время контрразведка планирует установить всех должностных лиц в харьковском военном вузе, которые имели отношение к краже имущества Минобороны. Оперативно-следственные действия продолжаются.