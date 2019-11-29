Курс против России: Грузии предложили бороться с «гибридной агрессией» по опыту Литвы

Грузии советуют поучиться у Литвы справляться с «российской гибридной агрессией». К таким выводам пришли в своём исследовании аналитики Грузинского политического института, спонсируемого американским Национальным фондом в поддержку демократии*. В документе, с текстом которого ознакомился RT, утверждается, что обе республики столкнулись с разными формами «агрессии» РФ. По мнению российских экспертов, политика Вильнюса в вопросах выстраивания отношений с Москвой — далеко не самый удачный пример для Тбилиси. Аналитики уверены, что подобные советы продиктованы западными спонсорами и нацелены на то, чтобы настроить грузинское общество против России.

В Грузинском политическом институте (ГПИ) предложили использовать опыт Литвы для разрешения внутренних кризисов в стране. По мнению специалистов, и Тбилиси, и Вильнюс столкнулись с «гибридной агрессией» России.

«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», — говорится в исследовании организации, с которым ознакомился RT.

При этом в документе указывается, что Литва смогла разработать тактический ответ «российской угрозе» путём объединения усилий с гражданским обществом. А в Грузии подобных тактических шагов никогда не предпринимали.

Отметим, что ГПИ проводил исследование в партнёрстве с Вильнюсским институтом политического анализа, созданным при поддержке Фонда открытой Литвы американского миллиардера Джорджа Сороса. Финансировало эту аналитическую работу литовское посольство. А среди спонсоров самого грузинского института числятся американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED), фонд Джорджа Сороса «Открытое общество»**, НАТО, посольство США и Агентство США по международному развитию (USAID).

Авторы документа говорят о двух случаях неудачного урегулирования кризисов, которые привели к беспорядкам в Грузии. Первый связан с массовыми протестами в Тбилиси в июне этого года. Напомним, что в качестве повода для выступлений было использовано заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте.

Демонстранты были недовольны, что возглавляющий МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло председателя грузинского законодательного органа. Аналитики Грузинского политического института в своём исследовании утверждают, что правящая партия Грузии совершила ошибку, не предугадав последствия действий Гаврилова.

Непонятно, что за «действия» имеются в виду, так как председатель Межпарламентской ассамблеи православия занял место по распоряжению принимающей стороны и согласно протоколу, как позднее объяснял он сам. В Госдуме также подчёркивал, что рассадка была заранее согласована с властями Грузии.

«Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия как страна-организатор несёт ответственность и за проведение важного международного форума, и за безопасность его участников. Эти условия были просто проигнорированы: они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», — заявлял спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил события июня как русофобскую провокацию, связанную с внутренней борьбой за власть в Грузии.

Второй случай неудачного урегулирования кризисов, по версии аналитиков ГПИ, касается демаркации границ на якобы «оккупированных» Россией грузинских территориях — Абхазии и Южной Осетии. По мнению исследователей, РФ намеревается подорвать суверенитет Грузии, а Тбилиси никак не может на это повлиять.

«Тактика бордеризации входит в стратегию России, направленную на подрыв суверенитета Грузии, в частности развития в стране демократии и независимой внутренней и внешней политики. Грузинское правительство осуждает бордеризацию, расценивая её как преднамеренную провокацию, проводимую в целях дестабилизации, однако не располагает средствами, необходимыми для её прямого сдерживания», — пишут они.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. По словам президента РФ Владимира Путина, на тот момент это было непростое, но единственно верное решение, которое позволило молодым государствам самостоятельно выбирать своё будущее.

Признание последовало за вооружённым конфликтом в августе того же года, когда Грузия напала на Южную Осетию, а также нанесла удар по российским миротворцам. Жертвами их обстрелов стали сотни мирных жителей. Как подчёркивал Владимир Путин, западные коллеги не пожелали воспринимать реальную картину событий и у России не было иного выбора, кроме как защищать гражданское население и миротворцев.

На страницу галереи

«Оторваться» от России

Однако в Тбилиси и на Западе до сих пор игнорируют истинные причины войны, пытаясь представить её как вторжение России в Грузию и посягательство на территориальную целостность страны. Так, в Грузинском политическом институте уверяют, что Москва «оказывает психологическое влияние» на грузинское общество, рассчитывает «подорвать доверие» к евро-атлантическим институтам и «вынудить» Грузию отказаться от западной ориентации.

Кстати, эта организация уже не первый раз заявляет, что РФ препятствует грузинской евроинтеграции. Ранее они обвинили русскоязычные СМИ в распространении «пропаганды» в республике.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, подобными заявлениями аналитики отрабатывают антироссийский заказ своих спонсоров. Их задача — развернуть общественность против РФ.

«Внешние силы ищут возможность обернуть внутриполитический кризис в стране в антироссийское русло. Ведь, несмотря на западный курс Грузии, жители республики пока не настроены против России. Иногда в российско-грузинских отношениях возникает напряжённость, но она не вызывает сильного накала», — пояснил он в беседе с RT.

Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, западные страны намеренно мешают нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

«Повторю ещё раз: это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал он.

Переписать историю

Тем временем авторы исследования предлагают правительству Грузии извлечь уроки из опыта литовских коллег. В Литве «российская агрессия», как утверждается в документе, проявилась в форме дезинформации о «лесных братьях» — антисоветских партизанских группах, действовавших во времена Второй мировой войны.

Преступления антисоветских партизан подвергаются осуждению российской стороной. Как подчёркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «лесные братья» — это «организация, созданная на основе фашистских недобитков». Примечательно, что исследователи Грузинского политического института восприняли такую реакцию как признак «гибридной агрессии».

«Лесные братья»

© Wikimedia Commons

«Подобные заявления со стороны российского чиновника отчётливо указывают на существование жёсткой гибридной агрессии России», — говорится в исследовании.

При этом авторы ссылаются на литовских военных аналитиков, уверяющих, что «российская дезинформация» о партизанах якобы направлена на подрыв боевого духа военных и дискредитацию Литвы на мировом уровне.

Как поясняется в документе ГПИ, бороться с «дезинформацией» Вильнюсу помогли неправительственные организации, в том числе так называемые литовские эльфы — активисты, которые сражались с «российскими троллями» в соцсетях. А самым важным шагом был призыв журналиста Андрюса Тапинаса понизить рейтинг страницы МИД РФ в Facebook с помощью хештега #Кремльнашуисториюнеперепишешь в 2017 году.

В ответ российское ведомство в шутку поблагодарило Тапинаса за то, что он помог собрать многотысячную литовскую аудиторию, которая теперь ознакомится с историческими фактами и документами о преступлениях «лесных братьев».

После выхода Литвы из состава СССР в республике начали героизировать подпольное объединение, которое сотрудничало с фашистами и совершало многочисленные преступления под видом борьбы с «советскими оккупантами». От рук литовских коллаборационистов погибли на менее 25 тыс. человек, из которых около 1 тыс. — дети. Эти данные содержатся в Книге памяти жертв партизанского террора, опубликованной в 2011 году.

Группировки также участвовали в истреблении еврейского населения. Согласно данным МИД России, численность евреев в Литве в военный период сократилась более чем на 95%.

Однако нынешнее литовское руководство отрицает факт пособничества «лесных братьев» нацистам и представляет их как борцов за независимость, пояснил RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Именно с этой точки зрения оценивается их роль в истории. Затушёвываются факты сотрудничества с фашистской Германией, уничтожения мирных жителей, в том числе и советских граждан — русских, евреев, литовцев. Эта идеология доминирует в актуальной политике Литвы. В результате мы видим, что почти все евреи покинули республику из-за националистической риторики потомков «лесных братьев», — сказал историк.

«Грузинские эксперты, видимо, не в теме и взяли за основу то, что им предложили литовцы», — заметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, попытки Вильнюса возвести преступников в ранг героев вызывают недоумение — «лесные братья» участвовали в карательных операциях, проявляли жестокость. Более того, власти Литвы навязывают свою точку зрения, основанную на искажённых исторических фактах, и подавляют инакомыслие. В данном случае их политика — дурной пример для Грузии, считает Оленченко.

Ангажировать СМИ

Авторы исследования также призывают поучиться у Литвы работе с гражданским обществом и укреплению медиаграмотности.

«Особенно важно сосредоточиться на уязвимых частях общества. Гибридная агрессия Кремля рассчитана на то, чтобы воспользоваться существующими в обществе разногласиями. В связи с этим оченьважно вкладывать средства в превентивные мероприятия, которые будут направлены на работу с группами населения, наиболее уязвимымиперед дезинформацией», — сообщают они.

Также предлагается избегать в СМИ обобщённых обвинительных заявлений в адрес русских, но направлять их на Кремль и российскую политическую элиту.

Эти советы приведут к появлению необъективных, предвзятых СМИ, какие сегодня можно наблюдать в Литве и других прибалтийских странах, считает Владимир Оленченко.

«Подход к СМИ, который доминирует в Прибалтике, — ангажирован, там доминируют политические установки антироссийского характера», — добавил он, комментируя выводы исследователей.

* Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

** Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015