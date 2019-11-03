Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Раскрыть боевой потенциал»: какими возможностями обладает российская автоматизи...
Не уедет жить в Ригу: Лепсу закрыли дорогу в Латвию
Бабченко сообщил, что покинул Украину
Ударить ракетами по российским АЭС: Украинский политолог предложил Киеву "х...
Главная / В мире

Курс отсутствует: почему Байден обвинил Трампа в усилении позиций России на Ближнем Востоке

03 ноября 2019, 19:39  •  116 • В мире
У администрации американского лидера Дональда Трампа нет какого-либо внешнеполитического курса, считает бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен побороться за пост главы государства в 2020 году. По его словам, действия нынешнего президента привели к тому, что Соединённые Штаты начали сдавать позиции на Ближнем Востоке, позволяя России и Ирану усилить своё влияние в регионе. По мнению экспертов, нападки Байдена можно объяснить набирающей обороты предвыборной кампанией и желанием экс-вице-президента лишний раз напомнить о себе.
 
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии РИА Новости © Михаил Алаеддин
 

Администрация 45-го президента США Дональда Трампа не имеет какого-либо внешнеполитического курса. Об этом заявил бывший вице-президент страны Джо Байден в интервью изданию The Wall Street Journal, отвечая на вопрос, должны ли американские войска остаться в Сирии.

«Сейчас вполне целесообразным представляется иметь там контингент численностью пара сотен военнослужащих, который сможет защищать курдов и обеспечивать безопасность в регионе. А вот подводить войска, делая то, что он делает сейчас, заявляя о намерении взять под контроль нефтяные месторождения, — всё равно что разместить гигантский плакат с призывом вступить в ИГ*. Не думаю, что у него есть какой-то внешнеполитический курс», — сказал Байден.

По его словам, такая ситуация приводит к тому, что Соединённые Штаты теряют свои позиции на Ближнем Востоке, тогда как Россия и Иран, наоборот, лишь усиливают влияние в этом регионе.

«Смотрите: Россия укрепила свои позиции в регионе. Укрепились и позиции Асада. У Ирана появился проход до самой Сирии и даже Ливана. На месте Израиля я был бы не в восторге. Ситуация перевернулась с ног на голову, и мы остались практически сами по себе», — констатировал Байден.

Напомним, что во второй декаде октября власти США сообщили, что сохраняют небольшую группировку войск на северо-востоке Сирии для того, чтобы предотвратить доступ к ресурсам этого района боевиков «Исламского государства» и других террористов.

«Вооружённые силы США дадут серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он также отметил, что контрабанда нефти с этих месторождений ранее приносила серьёзный доход террористам, однако сейчас — под контролем США — выгоду от этого будут получать вооружённые формирования сирийской оппозиции — Сирийские демократические силы (СДС), которые в значительной степени состоят из курдов.

  • Дональд Трамп о нефти

В Минобороны России действия американских властей назвали «международным государственным бандитизмом», поскольку войска США находятся на территории Сирии незаконно. В ведомстве, ссылаясь на разведданные со спутников, отметили, что американские спецслужбы и частные военные компании занимаются контрабандой нефти из САР.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что США на эти средства поддерживают «лояльные им вооружённые формирования».

«Нефть опять же. ИГИЛ — бог с ним, а вот нефть будут «оберегать», чтобы её не «захватило» сирийское государство», — сказал Лавров в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

«Для нападок на Трампа можно использовать любой повод»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT заметил, что всё больше земель Сирии переходит под контроль официальных властей. В этом процессе немалую роль играет Москва, которую Дамаск официально попросил о помощи в борьбе с террористами.

"Русские третируют солдат НАТО": Датчане и британцы жалуются, что их "бьют в самое больное"

При этом депутат заметил, что позиции Соединённых Штатов на мировой арене могут ослабевать «не потому, что у Дональда Трампа отсутствует внешняя политика», а из-за множества конфликтов, в которых принимают участие США.

«Перед Трампом стоит серьёзная дилемма. Соединённым Штатам придётся постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия», — пояснил Шерин.

Парламентарий также отметил, что критика Байдена в адрес Трампа обусловлена предвыборной кампанией, поэтому в ближайшее время стоит ожидать новых «нападок со стороны внутренних политических сил» в адрес действующего главы Белого дома.

Заявление бывшего вице-президента США — игра исключительно на внутреннюю аудиторию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он напомнил, что Джо Байден борется за то, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Он должен напоминать о себе не только в негативном ключе украинской ситуации... Для нападок на Трампа можно использовать любой повод, даже такой, как вывод войск США из Сирии, говоря о том, что это отсутствие внешней политики. Хотя на самом деле это как раз и есть внешняя политика американского президента, последовательно реализуемая. О выведении войск он заявлял пару лет назад и теперь последовательно идёт к выполнению своих обещаний», — пояснил эксперт.

«Байден же играет на своих сторонников, объясняя действия Трампа отсутствием внешней политики, что на самом деле является ложью. Усиление России — красивый пиар-ход, которым можно помахать как флагом. Ничего содержательного за данным заявлением, без сомнения, не стоит», — заявил Солонников в беседе с RT.

Добавим, ранее Байден предрёк, что НАТО прекратит своё существование, если американский народ в 2020 году переизберёт Дональда Трампа на второй срок. Кроме того, бывший вице-президент США поддержал инициативу о проведении расследования в отношении главы Белого дома для объявления ему импичмента.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
03 ноября 2019, 03:39
Политический туман на Британских островах сгущается
03 ноября 2019, 16:39
"Даже предпосылок не было": Телеведущая не сдержала слёз, узнав о раке в прямом эфире
02 ноября 2019, 17:54
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист развенчал сенсацию о смерти пятерых из ЧВК в Мозамбике
03 ноября 2019, 19:39
Курс отсутствует: почему Байден обвинил Трампа в усилении позиций России на Ближнем Востоке
03 ноября 2019, 10:09
Дайджест СМИ: ИГ выбрало нового лидера, Украину назвали победителем в борьбе с «Северным потоком — 2»
03 ноября 2019, 09:54
«Нежелательное сближение»: в Польше рассказали о «рисках» налаживания отношений России и Франции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
28 октября 2019, 04:39
"Мне стыдно": Украинская журналистка обругала "президента, а не лоха" Зеленского
01 ноября 2019, 02:54
"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин пригрозил кулаком просителю 451 миллиона
01 ноября 2019, 09:24
"Как изобразить проигрыш победой и не застрелиться": Die Welt нашла "украинскую выгоду" в строительстве "Северного потока - 2"
02 ноября 2019, 14:39
"Коридор позора" Зеленского: Президенту Украины устроили "тёплую встречу" в Тернополе
31 октября 2019, 17:09
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети
01 ноября 2019, 12:39
"Сдал, ужасно смотреть": Внешний вид Зеленского выдал его личные проблемы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.