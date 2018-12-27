«Курс на возврат суверенитета»: почему глава МИД Германии выступил против размещения американских ядерных ракет в Европе

Европа не должна стать площадкой для размещения американских ядерных ракет в случае выхода США из ДРСМД. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Ранее против решения Вашингтона разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности неоднократно высказывались лидеры ЕС. По мнению экспертов, заявление Мааса указывает на то, что многие европейские страны пытаются противостоять намерениям Белого дома втянуть Евросоюз в новую гонку вооружений. Впрочем, аналитики полагают, что государства Балтии и Польша в этом вопросе окажут поддержку Соединённым Штатам.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в беседе с немецким информационным агентством DPA заявил, что в случае выхода Вашингтона из ДРСМД американские ракеты средней дальности с ядерными боеголовками не должны размещаться в Европе.

«Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку для дискуссий о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности в Германии было бы встречено с большим недовольством», — приводит ТАСС слова главы германского внешнеполитического ведомства.

Маас добавил, что методы международной политики из 1980-х годов не помогут решить современные проблемы, и наращивание ядерных вооружений было бы совершенно ошибочным ответом на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава МИД ФРГ ранее также заявлял, что договор необходимо вернуть в международную повестку, и отмечал, что больше всего от соблюдения ДРСМД выигрывает Европа.

«Мы в Европе прежде всего выигрываем от этого договора, поэтому крайне заинтересованы в том, чтобы он и дальше соблюдался», — говорил Маас в конце ноября.

«Обратного хода нет»

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что Москва так и не получила официального уведомления о выходе Вашингтона из договора. При этом он считает, что шансы на пересмотр этого решения американской стороной невелики.

«Мы до сих пор не получили официального уведомления на этот счёт, но каждый свой шаг американцы формулируют и обставляют так, что им из этой колеи всё труднее выбраться​​​. Думаю, это лишнее свидетельство тому, что обратного хода нет и настанет момент, когда официальная денонсация произойдёт», — приводит слова Рябкова агентство РИА Новости.

Российский дипломат также подчеркнул, что Москва не будет следовать ультиматумам, которые выдвигает администрация Трампа. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению.

Отвечая на этот ультиматум, российский лидер Владимир Путин отметил, что американская сторона не представляет никаких доказательств того, что Москва нарушает свои обязательства.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был заключён 8 декабря 1987 года. Тогда Москва и Вашингтон договорились полностью уничтожить ракеты дальностью полёта от 500 до 5,5 тыс. км и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», «Ока», ракеты Р-12 и Р-14. Пентагон избавился от систем Pershing и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

В течение последних нескольких лет Соединённые Штаты и Россия регулярно обменивались обвинениями в нарушении ДРСМД.

Европейская солидарность

Позицию Германии по проблеме выхода США из ДРСМД и размещения на территории Европы ядерных ракет средней дальности нужно рассматривать не только как точку зрения самостоятельного государства, но и как члена НАТО, считает руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

США вынесли вопрос о своём намерении выйти из ДРСМД на консультации в рамках Североатлантического альянса, напомнил эксперт.

«И в рамках НАТО союзники Вашингтона поддержали все заявления, которые американская сторона делала по поводу так называемых нарушений ДРСМД со стороны России. Таким образом, европейские государства — члены альянса заняли позицию, которая помешает им выражать несогласие с разрывом договора», — пояснил Данилов в беседе с RT.

Поэтому слова Мааса стоит воспринимать скорее как заявление о необходимости минимизации возможных рисков для Европы после выхода США из договора, уточнил Данилов.

«Фактически он заявляет о том, что выход США из ДРСМД не должен вылиться в милитаризацию европейского пространства, а само это решение американцев не должно быть напрямую увязано с вопросом размещения вооружений на территории ЕС. Германия в этом смысле будет отстаивать свою позицию, направленную против планов по усилению ракетного присутствия США в Европе», — пояснил эксперт.

Против выхода США из ДРСМД ранее высказывался целый ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, итальянского премьера Джузеппе Конте, главу МИД Испании Жозепа Борреля, а также лидера европейской дипломатии Федерику Могерини.

Пусковая шахта американской баллистической ракеты

Reuters

© USAF / Airman John Parie

«Европа долгое время была полем противостояния в холодной войне, поэтому мы ценим архитектуру безопасности, которая так много лет гарантировала мир и безопасность на Европейском континенте, а ДРСМД гарантировал мир и безопасность в Европе в течение 30 лет. Он должен полностью выполняться», — заявила Могерини.

Как пояснил Данилов, в случае отказа стран «старой Европы» от размещения американских ракет средней дальности на своей территории эту инициативу перехватят более молодые члены ЕС.

«Польша и страны Балтии давно говорили о том, что постоянное военное присутствие США на восточном фланге НАТО отвечает их интересам», — напоминает Данилов.

Таким образом, «локомотивам» ЕС придётся вести переговоры о системе европейской безопасности без ДРСМД не только с США, но и с другими странами Союза.

Что же касается США, то они не откажутся от планов размещения ракет в Европе и сделают это под любым предлогом, считает эксперт, и пострадавшим в этом случае окажется Брюссель.

«Само решение американской стороны выйти из договора объективно бьёт по общеевропейским интересам и стратегической автономии Европы», — говорит Данилов.

Навязанная безопасность

Выходя из ДРСМД в одностороннем порядке, США хотят выстроить «новую систему международного шантажа», отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Сейчас Вашингтон пытается показать Европе, что та становится крайне незащищённой, а Россия будет, конечно же, производить ракеты, в радиус действия которых попадёт вся европейская территория. При этом такие страны, как Германия и Франция, считают, что США просто создают образ мнимой угрозы, чтобы потом на этом зарабатывать. Вашингтон даст заработать производителям оружия, которые будут делать ракеты средней дальности в США, дадут работу лоббистам и навяжут Европе свою «крышу», — прокомментировал ситуацию эксперт.

При этом расходы на размещение ракет США возложат на ЕС через систему финансирования НАТО, а европейские бюджеты весьма ограниченные, добавил Судаков. Поэтому ведущие страны ЕС, и прежде всего Германия и Франция, не хотят участвовать в этой игре, отмечает он.

«Они прекрасно понимают, что ни гонка вооружений, ни навязывание защиты со стороны США им не нужно. Это новые расходы, бремя которых ляжет на рядовых граждан Германии и других стран», — поясняет Судаков.

Сейчас только малые страны ЕС, которые не делают значительных вкладов в оборону Европы, будут требовать немедленного размещения на их территории подобного вооружения.

«Конечно же, речь здесь идёт о странах Балтии и Польше, к ним могут присоединиться Румыния и другие бывшие государства соцлагеря. Остальные члены ЕС берут курс на возврат своей идентичности и суверенитета. Заявление Мааса свидетельствует об этом. США здесь выступают разрушителем системы международной безопасности ради своей собственной выгоды», — заключил Сергей Судаков.