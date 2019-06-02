Курс на Вашингтон: в администрации Зеленского сообщили о приглашении от Трампа посетить США

Пресс-служба Владимира Зеленского сообщила, что Дональд Трамп пригласил украинского президента посетить США с официальным визитом. Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за поддержку проекта закона о территориальной целостности Украины, который предполагает в том числе усиление военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. При этом американская сторона пока не подтвердила факт приглашения.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о приглашении посетить США со стороны Дональда Трампа.

О сроках предполагаемого визита не говорится, однако, как утверждает украинская газета «Зеркало недели», встреча может состояться после переговоров между Владимиром Путиным и Трампом. Ближайшая встреча российского и американского лидеров, предположительно, пройдёт на полях саммита в Осаке 28—29 июня.

Стоит отметить, что официального подтверждения приглашения со стороны Вашингтона не было: об инициативе Трампа не говорится ни на официальном сайте Белого дома, ни в Twitter президента Соединённых Штатов.

В сообщении пресс-службы Зеленского также приводятся слова благодарности украинского президента в адрес Вашингтона за «последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

В частности, упоминается внесённый в конгресс США проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты её независимости, суверенитета и территориальной целостности». Этот документ, авторами которого являются члены комитета палаты представителей демократы Элиот Энгель и Уильям Китинг, а также республиканцы Майкл Маккол и Адам Кинзингер, предусматривает возможность передачи Киеву американского летального оружия и оказания помощи Украине в противостоянии «российским кибератакам».

Перечень видов вооружений, которые, в соответствии с законопроектом, могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами, говорится в сообщении на сайте украинского президента.

«Встречи с Порошенко были формальными»

Эксперты напомнили, что встречи Трампа с предшественником Зеленского не были продуктивными.

«Порошенко стал президентом в 2014 году, когда в США был у власти Барак Обама. Для Трампа одно это уже было негативным фактором. Он стремится по возможности поменять внешнеполитический курс Обамы, не поддерживать тех, на кого делал ставку его предшественник. Кроме того, Порошенко сам себе навредил. Во время избирательной кампании в США в 2016 году он не только сделал ставку на Хиллари Клинтон, но и участвовал в кампании по дискредитации Трампа. Американский лидер этого не забыл. Поэтому все встречи Трампа и Порошенко были исключительно формальными», — сказал в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Пётр Порошенко и Дональд Трамп

© Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Напомним, что в марте 2019-го украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что начал расследование по факту вмешательства украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году. Речь идёт о намеренных попытках вмешаться в предвыборную кампанию Трампа путём сбора компрометирующих материалов на политтехнолога Пола Манафорта, который в то время возглавлял предвыборный штаб будущего американского лидера.

Манафорта, ранее консультировавшего украинскую Партию регионов, обвинили в махинациях со своими подоходными налогами, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы на Украине, даче ложных показаний и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича.

Американский суд признал Манафорта виновным и приговорил к 7,5 года тюрьмы.

Эксперты отмечают, что подобных негативных ассоциаций нынешнее украинское руководство в Вашингтоне не вызывает.

«Не секрет, что люди Трампа косвенно поддерживали Зеленского», — утверждает Бондаренко.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что Трамп заинтересован в том, чтобы понять, какой человек стал президентом Украины.

«Заявления Зеленского по внешней политике, в частности по вопросу взаимоотношений Украины с Россией, зачастую носят противоречивый характер. Он то говорил, что хочет вести диалог с Москвой, то заявляет, что не будет никакого диалога, то говорил, что возможны переговоры только в формате «нормандской четвёрки». Естественно, у американцев возникает вопрос, что же в действительности собирается делать Зеленский. Им важно это знать, так как США потратили немало сил и средств, чтобы закрепиться на Украине», — считает Оленченко.

По мнению Оленченко, встречаясь с Зеленским, Трамп стремится подчеркнуть, что политику Запада на украинском направлении должны определять прежде всего США, а только потом ЕС.

«Трамп хочет поскорее лично пообщаться с Зеленским, чтобы понять, кто он, какие у него намерения и возможности. Кроме того, американскому президенту необходимо лично, без посредников донести до нового украинского лидера, что от него ожидают США», — говорит Оленченко.

Предвыборный фактор

Эксперты считают, что Трампу важно установить неформальный контакт с Зеленским, в том числе для того, чтобы укрепить свои позиции в преддверии президентских выборов 2020 года.

Вполне вероятно, что соперником Трампа от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден, который при Бараке Обаме был спецпредставителем США по Украине.

«Это должно быть интересно Трампу. Байден принимал участие во многих событиях на Украине. Есть подозрения, что его сын имел деловые интересы в этой стране. Демократы потратили много сил, чтобы найти доказательства якобы имевшего место сговора Трампа с Россией. Но комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера ничего не нашла. Так что возможный компромат на Байдена может стать и поддержкой американскому президенту, и ответом республиканцев демократам», — полагает Оленченко.

Политолог считает, что Трампа может интересовать как информация, так и конкретная помощь киевских властей в деле расследования возможных «украинских связей» своих американских оппонентов.

«Думаю, что эта тема в переговорах двух лидеров будет постоянно подниматься как минимум до президентских выборов в США», — отметил эксперт в беседе с RT.

Противотанковые комплексы Javelin на параде в Киеве

© Gleb Garanich / Reuters

Зеленский также интересен Трампу как лидер страны — потенциального покупателя американского оружия, отмечают аналитики. Политологи обращают внимание, что одним из авторов законопроекта о возможных поставках вооружений Украине является конгрессмен Майкл Маккол. Он считается сторонником Трампа и лоббистом его решений в Палате представителей.

«Сам факт того, что американцы хотят что-то поставить украинской армии, не является новым. Экспорт американских вооружений из США на Украину уже давно идёт», — констатирует Олег Бондаренко.

Однако эксперты отмечают, что на практике украинская армия мало что получила от Соединённых Штатов и возможности для углубления сотрудничества между двумя странами остаются. По словам Оленченко, американцы заинтересованы в экспорте продукции своего ВПК, а Украина намерена продолжить модернизацию своей армии, траты на которую достаточно высоки.

«Не исключено, что Трамп хочет застолбить украинский рынок вооружений, с тем чтобы на нём не закрепились страны Евросоюза. В привычной для него напористой манере он будет добиваться от Зеленского согласия на регулярные поставки Украине американского оружия», — считает Оленченко.

При этом эксперты не склонны полагать, что поставки вооружений из США должны привести к ухудшению обстановки в Донбассе. Они напоминают, что противотанковые комплексы Javelin — самая дорогая покупка Киевом изделий американского ВПК — предоставлены Украине с условием не применять их на линии фронта.