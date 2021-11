Курс на США: почему «российская угроза» затмила для Великобритании проблему экстремизма • 116 • В мире Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что Москва представляет большую угрозу, чем экстремизм. По его словам, Россия для конфронтации со своими оппонентами якобы использует нестандартные пути, в том числе кибератаки и создание миграционного кризиса на границах Европы. Вместе с тем он признал, что Лондону следует вести с Москвой диалог для лучшего взаимопонимания. Эксперты отчасти связывают подобную риторику с геополитическими последствиями брексита: после выхода из ЕС Соединённое Королевство выстраивает свой курс с оглядкой на Вашингтон. При этом антироссийская истерия служит для коллективного Запада, включая Великобританию, удобным оправданием для возможных агрессивных шагов в отношении Москвы. Британские военные © www.army.mod.uk Россия представляет для Великобритании большую угрозу, чем экстремистские группировки. Об этом в интервью The Telegraph заявил начальник штаба обороны Соединённого Королевства генерал Ник Картер. «Мы живём в эпоху феноменальных изменений. Я думаю, что в настоящее время мир меняется сильнее и быстрее, чем во времена обеих мировых войн прошлого столетия. Когда в 2014 году я стал начальником Генерального штаба ВС, мы спорили, откуда исходит угроза — от насильственного экстремизма или от России. Тогда казалось, что от экстремизма. Но затем в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны», — считает Картер. По его словам, «российская угроза» также находится в топ-листе приоритетов советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Генерал считает, что Москва сегодня ведёт себя провокационно, что может привести к какому-нибудь «катастрофическому» недоразумению и повлечь за собой конфликт. Ведь, как утверждает Картер, РФ сегодня использует нетрадиционные методы ведения конфронтации со своими западными оппонентами. Среди этих методов он назвал кибератаки и создание миграционного кризиса на границах Европейского союза. Начштаба обороны Великобритании Ник Картер

© REUTERS/Adnan Abidi «Сегодня угрозы проявляются не совсем в привычном виде; я бы сказал, это действия в серой зоне, когда оппоненты воспринимают мир как постоянную борьбу, в которой хороши все средства, пока они не приводят к открытому военному столкновению», — отметил начальник британского штаба обороны. «Геополитическое биполярное расстройство» Вместе с тем Ник Картер подчеркнул, что России не стоит думать, что «Запад мёртв» после недавнего провала НАТО и США в Афганистане. По его словам, Североатлантический альянс остаётся сплочённым, и доказательством тому он назвал значительное число американских учений, которые должны пройти в Европе в ближайшие два-три года. Впрочем, одновременно генерал признал, что Лондону необходимо вести диалог даже с такими оппонентами, как Россия, чтобы иметь «лучшее понимание друг друга». Он также допустил, что описанная им позиция Москвы стала ответной реакцией на попытки Запада сдерживать её. «Основной вопрос заключается в том, хотели ли они (Россия. — RT) изначально действовать так, как они действуют сейчас, или же это наша политика сдерживания побуждает их вести себя таким образом», — сказал британский генерал. В связи с этим он заявил о необходимости внимательно анализировать возникающие ситуации, чтобы избежать неверных оценок и потери контроля над ними. Ведь, как ранее отмечал Картер, в настоящее время существует довольно большой риск возникновения «случайной» войны с Россией. При этом к такому положению вещей, по его мнению, привело разрушение биполярного мира и конкуренция за региональное влияние. На эти слова отреагировали в Москве, подчеркнув, что многополярность нынешнего мироустройства не предполагает только лишь конкуренции. «Полюсы — это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнёров для чего-то созидательного и конструктивного», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что именно НАТО и прочие оборонные альянсы нацелены на разлад в региональной среде. «Это не признак многополярности, а симптом «геополитического биполярного расстройства» 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м», — подчеркнула Захарова. «Держать в напряжении» По данным СМИ, Лондон намерен перебросить свою военную группировку в Германию, откуда её вывел ранее. «Вместо базирования только на территории Великобритании и необходимости пересекать Ла-Манш, будет задействовано передовое развёртывание, чтобы их (военных. — RT) не пришлось переправлять на лодках», — писала The Times со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что поводом для такого шага стала якобы возросшая угроза со стороны России на фоне сообщений о подготовке ею «вторжения» на Украину. Так, по данным The Times, в ФРГ на базе Зеннелагер у города Падерборн (земля Северный Рейн-Вестфалия) разместят боевую технику, включая бронемашины Ajax и Boxer, модернизированные танки Challenger 3, беспилотники, самоходные артиллерийские установки, сапёрную технику и автоцистерны. Помимо этого, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 25 ноября представил план модернизации сухопутных войск страны под названием «Солдат будущего». В частности, министр рассказал, что британские войска создадут наземные региональные хабы в Германии, Кении и Омане. «Если сидеть (на военной базе. — RT) в Тидуорте с возможностью развёртывания лишь через месяц [после получения приказа] — это не отпугнёт такого соперника, как Россия, которая постоянно проводит военные учения и меняет уровень боеготовности своих войск, чтобы держать всех нас в напряжении. Такова одна из стоящих перед нами проблем. Мы зачастую встревожены действиями России, и, разумеется, такие вещи, как недавние манёвры «Запад (— 2021. — RT)» и наращивание войск на границе с Украиной, не могут не вызывать у стран НАТО глубокую обеспокоенность», — пояснил Уоллес, выступая в парламенте. Также на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации планируется создать силы глобального реагирования, чтобы привлекать их к разрешению кризисных ситуаций за рубежом. По словам министра, нынешняя программа трансформации армии стала самой кардинальной за последние 20 лет. Британский танк Challenger

© REUTERS/Ints Kalnins Латвия обвинила Россию в «краже» талантливой молодёжи В России все обвинения в нагнетании напряжённости в мире неоднократно отвергали. Более того, как заметил президент РФ Владимир Путин, именно западные страны пытаются сломать стратегический паритет, в связи с чем Москве приходится предпринимать меры по укреплению своей безопасности. «Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — заявил он в начале ноября на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. «Геополитический конкурент Запада» Опрошенные RT эксперты отмечают, что нынешние действия Великобритании стоит рассматривать в связке с политическим курсом США. По мнению руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, Лондон стремится «деевропиизировать» себя после брексита и заявить о себе как о самостоятельном игроке. Однако на первых порах это возможно сделать только имея внушительного союзника за своей спиной. «Британии после выхода из ЕС не на кого опереться, кроме как на США. Те, кто поддерживал брексит, заранее говорили, что нужно укреплять связи с англосаксонскими странами, в частности, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией», — пояснила Ананьева в разговоре с RT. Вместе с тем аналитик напомнила, что Британия традиционно проводила антироссийский курс, закрепив его в последнем обзоре по стратегии национальной безопасности и обороны. «Политика нынешних властей заключается в том, чтобы против России сложился континентальный союз европейских стран. В связи с этим Лондон и нагнетает антироссийскую истерию, получив для этого официальный повод ещё в 2014 году на фоне событий на Украине», — считает аналитик. О том, что Лондон сегодня полностью ориентируется на Вашингтон в своих выпадах против Москвы, говорит и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его мнению, в данной ситуации России стоит быть настороже, так как за такой агрессивной риторикой вполне могут последовать провокации и необязательно непосредственно со стороны Соединённого Королевства. «Великобритания сама вряд ли будет предпринимать какие-либо серьёзные действия. Скорее, она будет инспирировать их со стороны Украины, Польши и прибалтийских государств. Максимум, на что способен Лондон — на участие своих сил в каких-нибудь специальных операциях или на то, чтобы направить свои суда в пограничные зоны, территориальные воды РФ», — отметил Подберёзкин в комментарии RT. Британский парламент

© REUTERS/Toby Melville В целом же, подчеркнул он, нынешняя антироссийская волна в Британии вполне вписывается в общую внешнеполитическую линию западных стран.

«Их не устраивает суверенный курс РФ. По их мнению, те нормы и правила, которые они создали, должны быть универсальными, и в соответствии с ними Россия, как и в девяностые годы, должна отказаться от своего суверенитета», — сказал эксперт. Аналогичного мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В комментарии RT он отметил, что Запад пытается представить обновлённой «империей зла» не только Россию, но и Китай. «Россия, как и Китай, является геополитическим конкурентом Запада, стоящим на его пути к мировому господству. Сегодня Россия — это проблема для всего политического класса западных стран, поэтому её пытаются демонизировать. К тому же, усиленное приписывание Москве неких агрессивных планов в глазах западных стран даёт им основание самим действовать агрессивно по отношению к РФ», — резюмировал Блохин.







