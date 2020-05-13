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Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 22:55 • 228 • Политика
Как считает депутат Госдумы Константин Затулин, Украина шлёт опасные сигналы России. Речь идёт о курсе на сближение с США через закупки оружия и планах на войну в Донбассе.
Закупая оружие у США, Украина стремится продемонстрировать свою лояльность американцам. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Константин Затулин.
Киев и Вашингтон всё ещё ведут переговоры о закупке украинской стороной трёх партий вооружения. Процесс затормозился из-за мировой пандемии. Так, ВСУ уже купили партию ПЗРК Javelin, но пока поставки откладываются.
Затулин напомнил, что закупки оружия происходят на фоне конфликта в Донбассе, который продолжается в облегчённом варианте, а также в разгар антироссийской кампании.
Российскую сторону беспокоит желание Киева проигнорировать уже существующий вариант урегулирования регионального кризиса. Уже поступают сигналы о том, что украинцы могут предпринять полномасштабное наступление на ДНР и ЛНР в конце 2020 года.
Закупка крупной партии оружия укладывается в эти планы, но нужно понимать, что для победы также нужны умеющие воевать люди. В ВСУ с этим до сих пор есть проблемы.
"Эта сделка достойна всяческого осуждения, потому что речь идёт о снабжении оружием страны, которая, не стесняясь, призывает к реваншу и военным действиям в отношении собственных граждан", - добавил он.
Ранее стало известно о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал главой исполнительного комитета реформ Украины. Приказ подписал лично президент страны Владимир Зеленский.
После этого грузинский политик призвал посольство США и Агентство по международному развитию (USAID) укрепить сотрудничество с Киевом, сославшись на свой опыт работы в Грузии. Это ставит под сомнение самостоятельность Зеленского.
"У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области", - цитирует слова Саакашвили телеканал "360".
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