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Курс на самообеспечение России вывел из себя США

22 декабря 2021, 04:20  •  47 • Политика
После введённых Западом санкций Россия взяла курс на самообеспечение. Оказалось, что обойтись без импортных товаров вполне можно. Только вот политика импортозамещения вывела из себя США.
Офис торгового представителя США заявил, что политика импортозамещения и акцент на товарах и услугах внутреннего производства России являются отклонением от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Представитель Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай подготовила доклад, посвящённый соблюдению Москвой обязательств перед ВТО.
В документе сказано, что Россия якобы всё больше удаляется от главных принципов Всемирной торговой организации: открытая торговля, транспарентность, предсказуемость, справедливая конкуренция. По словам Тай, американские рабочие и предприниматели оказались лишены шанса на честную конкуренцию. Они теперь в менее выгодных условиях с экономической точки зрения.
Чиновница заявила: офис американского торгпредства намерен и дальше сотрудничать со своими партнёрами, чтобы при помощи инструментов ВТО "привлечь Россию к ответу за её поведение в многосторонней торговой системе".
Соединённым Штатам особенно не нравится ставка России на развитие собственного IT-сектора. Кроме того, Тай указана на "необоснованные научно" ограничения импорта в сфере сельского хозяйства.
Напомним, возвращение Крыма в состав России после демократически проведённого в регионе голосования Запад посчитал нужным ввести санкции. Москва ответила политикой импортозамещения, доказав неэффективность многочисленных рестрикций.

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