Курс на реализацию поставленных президентом задач

В четверг, 16 января, кандидат в премьер-министры прибыл в нижнюю палату парламента, провёл встречи с представителями всех думских фракций и выступил перед депутатами с программой основных направлений деятельности будущего правительства РФ.

Руководитель налогового ведомства перед общением с членами думских фракций провёл встречу в закрытом режиме со спикером ГД Вячеславом Володиным. После этого Михаил Мишустин пообщался с депутатами от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

На встрече с «Единой Россией» присутствовал спикер ГД Вячеслав Володин. По итогам заседания он назвал встречу «яркой» и добавил, что на ней были сформулированы предложения. Вице-спикер Пётр Толстой, в свою очередь, добавил, что у него сложилось ощущение готовности Мишустина к выполнению новых обязанностей.

По итогам встречи кандидата с фракцией ЛДПР стало известно, что либерал-демократы приняли решение о поддержке Мишустина. Фракция КПРФ решила воздержаться при голосовании по его кандидатуре. На встрече с коммунистами он пообещал в первую очередь направить усилия на борьбу с бедностью населения. Сергей Миронов по итогам встречи Мишустина со справедливороссами заявил о готовности фракции поддержать его кандидатуру.

Приоритеты работы правительства

В 14:00 полпред президента в ГД Гарри Минх представил кандидата депутатам. Мишустин выступил перед членами нижней палаты, он обозначил основные направления работы кабмина в случае своего назначения на пост премьера. В своей речи перед депутатами Мишустин коснулся вчерашнего послания президента ФС. «Имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная с февраля», - отметил Мишустин. Кандидат счёл необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами РФ. Среди тем, затронутых кандидатом в премьер-министры, были следующие: обеспечение учеников начальных классов горячим питанием, внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. Важнейшим вопросом является новое качество управления, добавил спикер. Он выступил за принятие в ближайшее время пакета законопроектов о защите капиталовложения, снятие административных барьеров, проведение реформ контрольно-надзорной деятельности, улучшение предпринимательского климата.

«Дальнейшее развитие ОПК – наш приоритет», - заявил Мишустин. В вопросе развития аграрного сектора ключевой задачей является увеличение экспорта сельхозпродукции. Будет уделено внимание развитию тех направлений транспорта, которые связаны со снятием инфраструктурных ограничений. «По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с руководителями регионов», - подчеркнул Михаил Мишустин. «Конструктивное сотрудничество с Госдумой – одно из важных условий своевременного принятия нужных гражданам законов. Все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», - заверил парламентариев Мишустин в заключении своей речи.