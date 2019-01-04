Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Лишили миллионы людей права голосовать»: почему украинские власти закрыли избир...
«СССР обанкротился»: Трамп рассказал про войну в Афганистане
Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рад...
Главная / Украина

Курс на провокацию: почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керченский пролив военные корабли

04 января 2019, 00:09  •  39 • Украина
Украина направит в Керченский пролив военные корабли, на борту которых будут находиться международные наблюдатели. Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков. Ранее представители Киева уже сообщали о таких намерениях, в частности глава СНБО Александр Турчинов. В ответ в Госсовете Крыма напомнили, что украинские суда могут свободно проходить через Керчь-Еникальский канал при соблюдении установленных правил и международных норм. 25 ноября три корабля ВМС Украины пренебрегли ими и вошли в территориальные воды РФ, после чего игнорировали законные требования пограничников покинуть район. Сотрудникам российских служб пришлось задержать суда. Между тем эксперты полагают, что Киев может повторить эту провокацию в надежде, что международные наблюдатели согласятся в ней участвовать и России придётся их задержать.
 
РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

Россия не запрещает украинским кораблям осуществлять проход через Керченский пролив, однако суда должны соблюдать необходимые процедуры и следовать нормам международного права. Об этом заявил RT депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев намерен продолжить вести свои суда по Керчь-Еникальскому каналу.

«Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов. Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом», — сказал Ганжара.

При этом, по его словам, после ноябрьского инцидента «любые проходы украинских кораблей вызывают у России особое внимание», поскольку сложно представить, «на какую провокацию они готовы пойти».

«Военных кораблей уже не осталось у украинского флота. Те суда, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего. Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами, и того, что руководство их подставило. Военные корабли, несмотря на эту украинскую риторику, будет сложно увидеть в Керченском проливе», — пояснил крымский депутат.

Ранее Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Украины Степана Полторака, предостерёг Москву от совершения «новых провокаций» в Керченском проливе. По его словам, в следующий раз украинские моряки будут якобы находиться под присмотром международных наблюдателей.

«Здесь всё очень просто. Согласно международным договорённостям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Чёрного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать», — сказал Бирюков в эфире украинского Пятого канала.

Заметим, что ранее о подобных намерениях заявляли и другие официальные лица Украины, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, это принципиальный для Киева вопрос, с которым «нельзя медлить». Глава СНБО предложил принять участие в проходе через Керченский пролив «партнёрам Украины, представителям ОБСЕ и других международных организаций».

При этом в российском МИД слова Турчинова расценили как подготовку к очередной провокации.

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию… Многие партнёры Украины реально пытаются заняться поиском путей деэскалации», — сказала Захарова на брифинге.

Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве

Впрочем, позднее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак и вовсе предложил отправить в Керчь-Еникальский канал корабль ВМС Великобритании.

«Будет и 20, и 30, и 100 (проходов. — RT), и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — отмечал глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Между тем в Москве подчёркивают, что препятствий для прохода украинских судов в Керченском проливе нет. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, из-за достаточно интенсивной международной навигации в этой акватории существует определённый порядок технического уведомления администрации порта Керчь, который необходимо соблюдать.

Между Россией и Украиной есть договорённость о свободном проходе кораблей, в том числе военных, однако они не имеют права совершать провокации, отметил в разговоре с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Они могут беспрепятственно проходить через пролив, но только проходить. Они не имеют права там задерживаться, не могут покидать фарватер пролива и приближаться к территориальным водам Российской Федерации. На провокации тоже не имеют права», — уточнил эксперт.

По его мнению, инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, был заранее спланированной вооружённой провокацией, потому что корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России.

Манойло считает, что Киев намеревается повторить провокацию. Как полагает эксперт, украинские власти надеются, что международные наблюдатели согласятся в ней участвовать, и тогда России придётся их задержать за нарушение границы. «Тогда они выступят с громкими протестами, и к ним присоединится весь западный либеральный мир», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
39
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 17:39
«Следствие внутренней политики»: почему на Украине винят «Нафтогаз» в повышении цен на топливо
03 января 2019, 17:39
СМИ сообщили об избиении в Киеве 81-летнего авиаконструктора
03 января 2019, 01:24
«Киев боится правды»: как украинский провайдер исключил из сети два канала за «пропаганду» в пользу России

03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
04 января 2019, 00:09
В РПЦ заявили о задержании тиража послания патриарха Кирилла на Украине
03 января 2019, 20:54
Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
01 января 2019, 02:52
С Новым Годом от почти бывшeго пpeзидента
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.