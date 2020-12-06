«Курс на обострение»: почему глава Нацразведки США назвал КНР главной угрозой со времён Второй мировой войны

Статья главы разведки США Джона Рэтклиффа, в которой он назвал Китай крупнейшей угрозой демократии в мире за 75 лет, искажает факты и демонстрирует предрассудки времён холодной войны, заявили в МИД КНР. Пекин призвал Вашингтон прекратить распространять фейковые новости. Ранее в своей публикации Рэтклифф обвинил Китай в краже технологий и экспериментах над солдатами. По мнению аналитиков, политика конфронтации, которую проводят Соединённые Штаты, создаёт предпосылки к развитию конфликта с КНР. Эксперты считают, что даже после смены администрации Белого дома США, скорее всего, продолжат оказывать давление на Китай, стремясь ограничить его возможности в сфере инноваций.

Заявление главы Нацразведки США о том, что Китай является главной угрозой для демократии, демонстрирует образ мышления времён холодной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Рэтклифф лишь продолжает повторять ложь и слухи, чтобы опорочить и дискредитировать Китай, а также безосновательно раздувать китайскую угрозу. Думаю, это лишь очередная порция винегрета из ложных высказываний, который в последнее время готовит правительство США», — отметила китайский дипломат.

Она обвинила США в «образе мышления времён холодной войны и поддержке соперничества сверхдержав, а также в безосновательном расширении арсенала ядерного вооружения».

«Мы надеемся, что американские политики будут уважать факты, перестанут создавать и тиражировать фейковые новости, прекратят фабриковать и распространять политические вирусы и ложь, а также перестанут вредить американо-китайским отношениям. В противном случае они лишь нанесут ещё больший ущерб доверию Соединённым Штатам», — подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

Санкционное давление

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф опубликовал в издании The Wall Street Journal статью, в которой назвал Китай главной угрозой американской нацбезопасности.

«Если бы я мог донести до американского народа лишь одну мысль, пользуясь своим исключительным положением, она была бы о том, что Китайская Народная Республика на сегодняшний день представляет опаснейшую угрозу Америке, опаснейшую угрозу демократии и свободе по всему миру со времён Второй мировой войны», — заявил чиновник.

Глава Нацразведки США Джон Рэтклифф

Reuters

© Andrew Harnik/Pool

Рэтклифф также обвинил КНР в краже у Соединённых Штатов технологических инноваций, которые затем китайские компании якобы используют для того, чтобы вытеснять с рынка американских производителей.

«Сведения разведки вполне ясны: Пекин намеревается заполучить превосходство над США и остальным миром в экономической, военной и технологической сферах. Множество важнейших государственных инициатив и крупнейших компаний Китая являются лишь маскировкой деятельности Коммунистической партии Китая», — утверждает директор Нацразведки США.

Рэтклифф подчеркнул, что Вашингтон оценивает ущерб от хищения интеллектуальной собственности со стороны КНР не менее чем в $500 млрд в год.

Более того, он также отметил, что над китайскими военнослужащими проводятся эксперименты, чтобы получить солдат с усиленными биологическими возможностями.

Директор Нацразведки США также пришёл к выводу, что Пекин готовится к «неограниченной по времени конфронтации с США».

На фоне публикации статьи Рэтклиффа Вашингтон объявил о новых санкциях против Китая по линии Госдепа. Глава американской дипломатии Майк Помпео заявил о введении визовых ограничений в отношении ряда должностных лиц КНР из-за нарушений прав человека.

Эти меры были приняты в рамках Закона об иммиграции и гражданстве и направлены против китайских официальных лиц, которые якобы с помощью насилия, угроз и вмешательства склоняли зарубежные китайские сообщества, академические круги или другие группы к поддержке авторитарного Пекина, уточняется в заявлении.

При этом Помпео отметил, что практика подобных ограничений продолжится, а США призывают Пекин прекратить использование принуждения и запугивания для подавления свободы слова.

Также Пентагон сообщил, что в чёрный список были внесены четыре китайские компании, якобы связанные с вооружёнными силами. Санкциям подверглись производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), нефтедобывающая компания CNOOC, а также компании China Construction Technology Co. Ltd. и China International Engineering Consulting Corp.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин выступает против необоснованного притеснения китайских компаний со стороны США. По её словам, действия США идут вразрез с принципами рыночной конкуренции и правилами международной торговли.

«Предпосылки к новой холодной войне»

Администрация Трампа, особенно на финальном этапе своего пребывания у власти, взяла курс на холодную войну с КНР, считают эксперты.

«Американские высшие должностные лица, в том числе Майк Помпео, Джон Рэтклифф, подчёркивают, что противостояние США и Китая вызвано некой идеологической несовместимостью. Такая постановка вопроса чрезвычайно опасна, потому что в сфере идеологии компромиссов быть не может, следовательно, борьба может идти до полного уничтожения противника. Если такого рода тенденции в американо-китайских отношениях возобладают, то возникнет новая холодная война между США и КНР», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Reuters

© Thomas Peter

При этом, по его мнению, с учётом того, что подобная политика конфронтации со стороны Вашингтона одновременно в отношении России и Китая ведёт к сближению Москвы и Пекина на антиамериканской основе, есть шансы на относительную нормализацию американо-китайских отношений при новой администрации.

«В своё время Белый дом рассчитывал, что по мере экономического роста в КНР, формирования китайского среднего класса и того, как китайская экономика и общество открываются внешнему миру, произойдёт политическая трансформация, КПК будет отстранена от власти», — пояснил эксперт.

Однако такая стратегия не принесла ожидаемых результатов, говорит Батюк.

«Этого не произошло, позиции китайских коммунистов сегодня в Пекине прочны как никогда, отсюда в Вашингтоне сделали вывод, что политика «удушения в объятьях» противника, которая проводилась в отношении КНР со времён Никсона, оказалась несостоятельной, следовательно, нужно взять курс на обострение конфронтации в отношении Пекина», — рассуждает политолог.

В свою очередь, заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин уверен, что Пекин останется главным врагом для Вашингтона при любых обстоятельствах, поскольку вопрос противостояния КНР и США лежит в экономической плоскости.

«Сегодня Китай — единственная страна, которая может бросить вызов США как в экономике, так и военной сфере. По этой причине Белый дом обозначил Пекин своим главным врагом, а для того, чтобы усилить антикитайский дух, пытается объяснить всему миру, что это связано с демократическими ценностями», — говорит Луконин.

Напомним, что американский дипломат Генри Киссинджер призвал избранного президента Джо Байдена наладить отношения с Китаем. По его словам, Вашингтон и Пекин всё чаще ведут дипломатию «в конфронтационном ключе», что может «выйти за рамки риторики и перейти в настоящий военный конфликт».

Впрочем, Сергей Луконин полагает, что вероятность такого развития событий низка, так как ни одной из сторон не нужны дополнительные проблемы в виде крупномасштабных боевых действий.