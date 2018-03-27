«Курс на неприкрытую русофобию»: почему Запад выслал российских дипломатов

Высылая российских дипломатов, Вашингтон и Лондон проводят открытую русофобскую политику. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что, несмотря на поддержку этой недружественной акции со стороны целого ряда государств, её «бенефициарами» являются именно США и Великобритания. На своей страничке в Faceebook Захарова обратилась к посольствам этих стран с просьбой предоставить информацию, «которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы». В МИД России также подчеркнули, что ведомство готовит «адекватный ответ» на действия западных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение о массовой высылке российских дипломатов из западных стран, назвав Вашингтон и Лондон «бенефициарами» такой политики. Напомним, США, Великобритания и ряд стран ЕС, а также некоторые другие государства накануне выслали более ста российских дипломатов.

«Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается», — заявила Захарова журналистам.

Она также добавила, что Москва отреагирует на эти действия соответствующим образом. «Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны США и Евросоюза. Речь идёт о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства (в Сиэтле. — RT)», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

globallookpress.com

Между тем Великобритания до сих пор не предоставила России информацию по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось... Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что ничего, кроме политических лозунгов, в них нет», — заключила представитель МИД РФ.

«Распечатка с обзором инцидента»

Захарова также обратилась через социальную сеть Facebook к посольствам США и Великобритании в Москве с просьбой направить российским представителям информацию, которую дипмиссии используют в качестве «доказательной базы», якобы свидетельствующей о причастности России к отравлению Скрипаля в Великобритании.

«После этого интервью (посла США Джона Хантсмана. — RT) я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности... Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлечённость государства в такое страшное преступление?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В своём посте она также цитирует некоторые заявления посла США в РФ Джона Хантсмана, который настаивает на том, что британский обзор инцидента в Солсбери достаточно «качественный и убедительный». Захарова недоумевает, почему Хантсман при этом не приводит конкретные данные этого обзора, полученные, по его словам, из «распечатки, которую раздавали в британском посольстве».

«Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязки к суду или следствию?» — подчеркнула Захарова.

Посол США в РФ Джон Хантсман

AFP

© Pavel Golovkin

Напомним, в понедельник, 26 марта, газета «Коммерсантъ» опубликовала интервью с послом США в РФ Джоном Хантсманом, который рассказал о решении Вашингтона выслать из страны 60 российских дипломатов.

«Продолжают нести чепуху»

В Москве также призвали Лондон изучать официальные материалы, а не пользоваться данными из интернета, выдавая их за официальную позицию России.

«Официальные лица Великобритании продолжают нести чепуху, утверждают, в частности, что версии, которые «распространяет Москва» относительно ситуации вокруг дела Скрипалей, не соответствуют друг другу», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

globallookpress.com

© Bai Xueqi

«Дошли до того, что насчитали чуть ли не два десятка таких версий. Я призвал бы наших коллег в Лондоне, которые всегда кичатся тем, что они очень точны в собственных формулировках и высказываются соответственно, прекратить безостановочно лазить в интернете, читать газеты, смотреть телевизор и любое высказывание любого человека с российским паспортом выдавать за некую официальную версию Москвы», — подчеркнул он.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия представила более 20 различных версий по поводу вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. При этом, по её оценке, эти версии противоречат друг другу. Между тем в официальной ноте, направленной в Лондон из Москвы, была совсем другая информация. В документе содержатся также требования России ответить на ряд вопросов «по делу Скрипаля», по которым Лондон до сих пор ничего не сообщил.

«Я настаиваю на том, что британцы и их руководство должны с утра до вечера изучать официальные материалы, которые были распространены по линии МИД России. С карандашом в руках анализировать содержание памятной записки, которая была им предоставлена: в ней содержатся все вопросы, на которые британская сторона должна нам ответить, но до сих пор не ответила», — подчеркнул Рябков.

«Не представлены доказательства»





Несмотря на то, что ряд стран уже заявили о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов, в Европе всё же слышны призывы дождаться окончания британского расследования. В частности, глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена отказывается от каких-либо действий относительно российских работников дипведомств до выяснения всех обстоятельств.

«Всё течёт, всё изменяется. Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже почти восемь дней работают в Лондоне. Идёт расследование, и (со стороны Лондона и ОЗХО) ещё не представлены стопроцентные доказательства, что Россия имеет отношение к этому случаю», — сказала глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире радиостанции OЕ-1.

По её словам, Австрия «придерживается фактов и считает, что в сложные времена надо поддерживать разговор и выполнять функцию по налаживанию диалога». Она также напомнила, что канцлер Себастьян Курц ранее чётко дал понять, что даже в самые трудные времена нужно оставлять возможность для диалога. А представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь заявлял, что Вена в этом вопросе является «нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом».

4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, проживавшие в Великобритании. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

В Москве отрицают обвинения Лондона и призывают дождаться результатов расследования. Кроме того, российская сторона не раз заявляла о готовности помочь следствию. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения в адрес России чушью и подчеркнул, что у Москвы нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей, чему есть подтверждение ОЗХО в виде официального документа.