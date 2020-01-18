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Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины
18 января 2020, 18:39 • 79 • Политика
Владимир Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины. Так, Киев не намерен отказываться от курса на интеграцию с НАТО, однако украинское руководство не хочет злить и Россию.
На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 17 января была официально представлена новая стратегия национальной безопасности. Об этом сообщил офис главы государства Владимира Зеленского.
Курс на НАТО, но злить Россию не будем
В документе содержится целый ряд интересных положений. Так, курс на сближение с Евросоюзом, США и странами НАТО остался без изменений, так как они упомянуты в качестве "ключевых иностранных партнёров". Более того, проект стратегии был представлен для изучения в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе еще в декабре 2019 года, получив одобрительные отзывы альянса.
Но при этом Киев намерен принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией. Также украинская сторона надеется снизить напряжённость в отношениях с Москвой.
Донбасс не забыт, но говорить Киев не хочет
В стратегии указывается на необходимость восстановления мира в Донбассе, а также установления контроля над территориями ДНР и ЛНР. Отдельно упомянута реализация комплекса мер под названием "Крым - это Украина", который был положен в основу избирательной программы Зеленского.
Акцент в политике нацбезопасности должен делаться на обеспечении суверенитета и независимости Украины, развитии человеческого капитала, защите прав и свобод украинцев, восстановлении территориальной целостности и европейской и евроатлантической интеграции.
Как пояснил сам Владимир Зеленский, заседание было посвящено консультациям. Он также поручил доработать документ за неделю, после чего тот будет утверждён.
Парадокс заключается в том, что ранее Зеленский отказался налаживать прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Киеву достаточно того, что переговоры идут в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске.
"Мы готовы говорить с Донбассом, но, пожалуйста, когда мы говорим с жителями Донбасса, мы должны говорить и с теми, кто переехал. Те, кто переехал, имеют те же самые права", - подчеркнул он.
Донбасс идёт на сближение с Россией
Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. Поэтому властям Украины необходимо налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком, что позволит добиться реальных изменений в лучшую сторону в регионе.
Своё мнение озвучили лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они не намерены сходить с пути интеграции с Россией.
Как подчеркнул Пушилин, путь на сближение с Москвой не противоречит Минским соглашениям, поскольку в документе декларируется возможность развития трансграничного сотрудничества. Поэтому политика Донецка и Луганска укладывается в концепцию мирного урегулирования конфликта.
Позицию коллеги разделяет и Пасечник.
"Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит Минским договорённостям, и мы будем её осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого или нет", - пояснил он.
Пушилин также прокомментировал противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет устанавливать прямой диалог с Луганском и Донецком. Планы Киева общаться только с теми жителями Донбасса, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, в ДНР считают абсурдными.
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