Курс на Находку: Судно "Северного потока - 2" сменило направление

Судно "Академик Черский", которое прокладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках проекта "Северный поток - 2", снова сменило курс. Об этом свидетельствуют данные портала Marine.

Так, сейчас трубоукладчик проходит пролив Ла-Манш, а в качестве места назначения теперь указан порт Находка. Ранее сообщалось, что судно следует в британский порт Абердин.

Судно вышло из порта Находка 76 дней назад и постоянно меняло пункт назначения.

Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надёжных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner - одного из подрядчиков строительства.

При этом против "Северного потока - 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.