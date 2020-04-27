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Курс на Находку: Судно "Северного потока - 2" сменило направление

27 апреля 2020, 21:10  •  16 • В мире
Трубоукладчик "Академик Черский", который работает в рамках проекта "Северный поток - 2", снова сменил курс. Теперь оно плывёт в Находку, свидетельствуют данные портала Marine. В данный момент трубоукладчик находится в проливе Ла-Манш.
Судно "Академик Черский", которое прокладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках проекта "Северный поток - 2", снова сменило курс. Об этом свидетельствуют данные портала Marine.
Так, сейчас трубоукладчик проходит пролив Ла-Манш, а в качестве места назначения теперь указан порт Находка. Ранее сообщалось, что судно следует в британский порт Абердин.
Судно вышло из порта Находка 76 дней назад и постоянно меняло пункт назначения.
Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надёжных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner - одного из подрядчиков строительства.
При этом против "Северного потока - 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.

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