Курс на Москву? Украинские СМИ отследили маршрут самолёта белорусских ВВС

После новостей о неких элитных бортах из России в Белоруссию украинское издание "Диалог" сообщило ещё об одной "сенсации". Самолёт белорусских ВВС побывал в РФ.

В публикации идёт отсылка к данным FlightRadar24. Отмечается, что борт Ил-76МД полетел по курсу на Москву, приземлившись в подмосковной Кубинке. После он проследовал в Новосибирск, а затем вернулся в Минск.

Отмечается, что каждая остановка самолёта занимала несколько часов.

Автор статьи отметил, что о цели полёта белорусского военно-транспортного самолёта в российские города ничего не известно. Как неизвестно и то, что перевозили на борту лайнера.

Напомним, что в республике на протяжении нескольких дней после выборов президента проходят протестные акции. Соседи Белоруссии - Польша, Латвия, Литва - уже высказали намерение стать посредниками в переговорном процессе.

Лидеры Польши и стран Прибалтики обратились к официальному Минску, предлагая помирить белорусов за круглым столом. Обсуждать проблему должны не только власти, но и представители гражданского общества, убеждены европредставители.

Впрочем, это не единая позиция ЕС. Так, экс-глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон в своём призыве к политическому руководству Евросоюза призвал ЕС сначала усилить собственную демократию, прежде чем пытаться требовать того же от Белоруссии.