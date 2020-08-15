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Курс на Москву? Украинские СМИ отследили маршрут самолёта белорусских ВВС
15 августа 2020, 23:50 • 29 • В мире
Украинское издание "Диалог" сообщило, что самолёт белорусских ВВС покружил над Россией один день, сделав остановки в Кубинке и Новосибирске.
После новостей о неких элитных бортах из России в Белоруссию украинское издание "Диалог" сообщило ещё об одной "сенсации". Самолёт белорусских ВВС побывал в РФ.
В публикации идёт отсылка к данным FlightRadar24. Отмечается, что борт Ил-76МД полетел по курсу на Москву, приземлившись в подмосковной Кубинке. После он проследовал в Новосибирск, а затем вернулся в Минск.
Отмечается, что каждая остановка самолёта занимала несколько часов.
Автор статьи отметил, что о цели полёта белорусского военно-транспортного самолёта в российские города ничего не известно. Как неизвестно и то, что перевозили на борту лайнера.
Напомним, что в республике на протяжении нескольких дней после выборов президента проходят протестные акции. Соседи Белоруссии - Польша, Латвия, Литва - уже высказали намерение стать посредниками в переговорном процессе.
Лидеры Польши и стран Прибалтики обратились к официальному Минску, предлагая помирить белорусов за круглым столом. Обсуждать проблему должны не только власти, но и представители гражданского общества, убеждены европредставители.
Впрочем, это не единая позиция ЕС. Так, экс-глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон в своём призыве к политическому руководству Евросоюза призвал ЕС сначала усилить собственную демократию, прежде чем пытаться требовать того же от Белоруссии.
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