Курс на мирную жизнь: Путин получил полное одобрение от Макрона по поводу Карабаха

Ранее стало известно, что 11 января в Москве российский лидер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне Владимир Путин созвонился с Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить предстоящие переговоры.

В беседе были подняты лишь некоторые вопросы, внесённые в повестку дня на понедельник, но Макрон полностью одобрил курс на мирную жизнь, на котором настаивает Россия.

"Отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе. Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Особый акцент был сделан на гуманитарную помощь мирному населению, которое пострадало от вооружённого конфликта и которому эта помощь крайне необходима. Президенты договорились, что поддержку в этой сфере окажут в числе прочих профильные международные организации.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Эммануэль Макрон поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками, а также договорились о дальнейшем взаимодействии.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. 9 ноября стало известно о подписании трёхстороннего заявления, по которому в регионе должны полностью прекратиться боевые действия. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Согласно достигнутым договорённостям Азербайджан и Армения должны были остановиться на занятых ими позициях, соблюдать режим прекращения огня. В Нагорный Карабах отправлены российские миротворцы.