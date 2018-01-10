«Курс на долгосрочную финансовую устойчивость»: почему в России повысили стаж для получения страховых пенсий

RT обсудил с экспертами порядок получения страховой пенсии в России. Для её оформления необходимо иметь минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. При недостаточном стаже или нехватке баллов гражданину может быть отказано в получении выплат по старости, и тогда ему назначается социальная пенсия. Однако, по оценке специалистов, случаи отказа довольно редки: у россиян, как правило, есть возможность заработать нужный стаж. По словам экономистов, такая мера призвана сделать пенсионную систему более стабильной. О причинах изменений — в материале RT.

В Пенсионном фонде России сообщили, что гражданину могут отказать в получении страховой пенсии по старости из-за нехватки минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. В ведомстве пояснили, что в таком случае речь может идти только о социальной пенсии.

При этом эксперты отмечают, что у россиян есть возможность доработать и получить необходимый стаж.

«Закон устроен так, что если гражданин недобрал немного, например один год стажа, то это не значит, что он будет ждать ещё пять лет социальной пенсии. Он может доработать один год стажа и начать получать страховую пенсию на год позже. То есть у человека всегда есть возможность добрать трудовой стаж и получить страховую пенсию, а не социальную», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская тоже отмечает, что у граждан есть возможность выбора.

«Если им немножко не хватает, можно продолжить работать без оформления пенсии, но выйти в конце концов на страховую. Но если не хватает много, тогда, к сожалению, надо ждать ещё пять лет и выходить на социальную пенсию», — пояснила она.

Горлин считает, что на данный момент отказы в получении страховой пенсии не приняли массовый характер.

«Сейчас для получения этой пенсии требуется восемь лет стажа, раньше необходимо было пять лет. Но и до того, как начали повышать требования по стажу, случаи, когда люди не набирали и пяти лет стажа, были крайне редки. Сейчас средний стаж людей, выходящих на пенсию, — около 35 лет, — заметил эксперт.

Изменения в процессе получения пенсии производятся с целью стимулировать людей к легальной занятости, говорит он, чтобы пенсионная система получала большие доходы от страховых взносов и, как следствие, стала более стабильной.

«Ни в одной стране не было требований к стажу пять лет — это нонсенс. Право выхода на пенсию (аналогичную российской по устройству) во всех странах — это минимум 15, а как правило, 25—30 лет... Никакая система не сможет выдержать, если человек работает и участвует своими взносами в пенсионной системе в течение очень короткого промежутка времени, а потом 20 лет получает пенсию», — резюмировал экономист.

При этом, по словам Горлина, не всегда от человека зависит форма его занятости: решающую роль в этом вопросе играет работодатель, а потенциальный работник выбирает, готов ли он к тому или иному виду трудоустройства.

В настоящее время российские власти, напомнил эксперт, осуществляют различные меры, чтобы стимулировать работодателей к формированию легального трудоустройства, в том числе — повышают стоимость обналичивания, «которая является главным инструментом для выплаты зарплаты без страховых взносов и налогов».

В то же время, как заметил собеседник, в России степень доверия к пенсионной системе не всегда высокая.

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Ольги Кузиной, доверие к пенсионной системе вырабатывается лишь при условии её стабильности.

«Если каждый год меняются правила игры, то люди выстраивают какие-то собственные стратегии. В России около 70-80% людей полагают, что не будут выходить на пенсию, и готовы работать до гробовой доски», — отметила она.

Синявская считает, что существует несколько причин, по которым пенсионная система нуждается в корректировке.

«Меры по повышению требований к минимальной продолжительности страхового стажа и к индивидуальному коэффициенту связаны не столько с текущим дефицитом Пенсионного фонда, сколько с попыткой установить долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы. Когда у нас пенсию могут получать люди, отработавшие и 5, и 35 лет, то это приводит к тому, что те, кто работал долго и за хорошую зарплату, финансируют тех, кто практически не работал», — сказала она.

Решение о повышении требований к страховому стажу и к величине индивидуального пенсионного коэффициента, по словам специалиста, призвано сбалансировать обязательства и поступления в Пенсионный фонд.

При этом, отметила Синявская, доля людей c нехваткой стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии будет увеличиваться.

«Это связано с повышением требований к минимальной продолжительности страхового стажа и к индивидуальному коэффициенту. Требования растут каждый год, при этом в России становится всё больше людей, у которых были периоды безработицы либо неформальной занятости. Например, человек работал, но у него не было уплаты страховых взносов», — констатировала она.

Причины отказа в страховой пенсии

Накануне в Пенсионном фонде России рассказали об условиях назначения страховой пенсии по старости.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ПФР.

При этом социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут рассчитывать на социальные выплаты в 60 лет, а мужчины — в 65.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о случаях отказа в назначении страховой пенсии в 2017 году и объяснил эти решения.

«Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если её размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и дотянут пенсию до нужного уровня», — рассказал министр.

Он также подчеркнул, что размеры страховой пенсии по старости более чем в полтора раза выше прожиточного минимума пенсионера и в дальнейшем их планируют увеличивать.

Повышение пенсий в России

Напомним, с 1 января в России были увеличены на 3,7% страховые пенсии, причём выплаты проиндексированы на уровень выше предполагаемой инфляции в 2,6%

Стоимость пенсионного балла по сравнению с прошлым годом выросла на 10 руб. и составила 81,49 руб. За счёт индексации средний размер пенсии по стране достиг 14 075 рублей. Стоит отметить, что индексация касается получателей пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. А вот работающих пенсионеров индексация не затрагивает.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в России составил 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 045 рублей.

При этом в Москве минимальная пенсия возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.