Курс на «демократию»: США намерены создать коалицию для смены власти в Венесуэле

США намерены собрать коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что Вашингтон уже несколько десятилетий стремится сделать Западное полушарие «полностью демократическим». Намерение Соединённых Штатов свергнуть действующие власти распространяется и государства за пределами региона, отмечают эксперты. При этом сам альянс, как указали политологи, фактически уже существует — это те страны, которые поддержали самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо.

США стремятся создать коалицию для свержения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и передать власть провозгласившему себя временным главой государства спикеру парламента страны Хуану Гуаидо. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы пытаемся собрать поддержку для мирной передачи власти от Николаса Мадуро к Хуану Гуаидо, которого мы признаём президентом​​​, — сказал он в интервью CNN. — Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем образовать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать».

При этом Болтон подчеркнул, что на тему Венесуэлы разместил около 150 сообщений в Twitter.

«Это мой новый эксперимент в сфере публичной дипломатии. Суть в том, что мы пытаемся добиться поддержки мирной передачи власти от Мадуро к Гуаидо, которого считаем президентом», — отметил он.

Болтон также добавил, что Вашингтон не боится использовать словосочетание «Доктрина Монро». Напомним, эта декларация, провозглашённая в 1823 году президентом США Джеймсом Монро, закрепляет невмешательство европейских держав в дела государств Северной и Южной Америки.

«Эта администрация не боится использовать фразу «Доктрина Монро», — сказал он. — Со времён (бывшего президента США. — RT) Рональда Рейгана задачей американских президентов было получить полностью демократическое полушарие».

Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Доктрина Монро «бледнеет» по сравнению с текущими действиями американской администрации.

«То есть Доктрина Монро о том, что американцы должны никого не пускать в Южную Америку, бледнеет перед той доктриной, которая сейчас на наших глазах формируется и, по сути дела, означает, что американцы узурпируют право применять силу, где им заблагорассудится, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают», — сказал министр 27 февраля.

«Озвучил текущее положение дел»

Фактически в определённой форме коалиция, о которой заявил Болтон, уже существует, отметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Некая коалиция переходного периода, в принципе, уже сформирована теми странами, которые не признали новый срок Мадуро и фактически признали Гуаидо временно исполняющим обязанности президента. Это практически все страны Америки, кроме Мексики, Боливии и Уругвая. В этом смысле Болтон озвучил не столько планы, сколько текущее положение дел», — сказал он RT.

Бышок указал, что США заинтересованы в смене политических режимов не только в Венесуэле, но и в других странах, в том числе и за пределами Западного полушария.

Американский «гиперболоид»: зачем США создают лазерное оружие для бронемашин «Что касается желания смены режима, для США вообще характерна прямота в вопросе смены режима. Открыто говорят о необходимости смены режима в Иране и на Кубе. То, что Вашингтон говорит об этой заинтересованности, — это не новая история во внешней политике США», — добавил эксперт.

Такое стремление менять политические режимы продиктовано принадлежностью Болтона к прослойке политической элиты США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Это группа представителей американского правящего класса, которые считают, что Америка должна возглавить мировую демократическую революцию. Эти люди всячески пытаются вернуться к практике смены режимов, отсюда провозглашённая им (Болтоном. — RT) коалиция. Эти люди убеждены, что мировое общественное мнение должно одобрять то, что делает Вашингтон. Если кто-то не одобряет, это не мировое общественное мнение», — сказал он в беседе с RT.

Напомним, 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что дни политических режимов в Никарагуа и на Кубе сочтены.

«Дни социализма и коммунизма сочтены не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, — приводит его слова The Hill. — В Венесуэле и по всему Западному полушарию умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия».

Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что Вашингтон будет помогать жителям «недемократических режимов», помимо Венесуэлы, ещё и в Никарагуа и на Кубе.

В самой Венесуэле указывали на попытку США использовать гуманитарную помощь как прикрытие для военного вторжения. Так, вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес в эксклюзивном интервью RT отмечала, что, если бы Вашингтон хотел помочь населению страны, он не вводил бы санкции против Каракаса.

«Мы уже знаем из истории, что США использовали прикрытие гуманитарной помощи, чтобы ввезти оружие в страны, где хотели свергнуть режимы. Также мы знаем, что в ситуации с Венесуэлой это была фальшивая гумпомощь. Если бы США реально хотели помочь Венесуэле, они бы не блокировали страну ни экономически, ни коммерчески. Они бы не травили Венесуэлу. Всё это лишь фарс. Они не ищут пути помочь», — сказала она.

«Если они сдержат слово, то американские планы не реализуются»

Планы по военному вмешательству в Венесуэлу не сработают, если соседние с республикой страны продолжат придерживаться позиции мирного урегулирования кризиса, отмечал 1 марта Лавров.

«Мы эти намерения, конечно же, видим, видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы. И соседи Венесуэлы — и Бразилия, и Колумбия в частности — заявили, что они не будут каким-либо образом поддерживать планы вооружённого вторжения в эту страну. Если они сдержат своё слово и будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются», — пояснил российский министр иностранных дел.

1 марта самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что ищет способ доставить в страну гуманитарную помощь из США. Оппозиционный политик опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографии грузов и сопровождающий персонал в одежде с логотипом Агентства США по международному развитию (USAID).

Сам он сейчас находится за пределами Венесуэлы, однако заявил, что вернётся 4—5 марта и сразу же устроит демонстрацию.

Предыдущая попытка доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, в сборе которой активно участвовали США, обернулась столкновениями между сторонниками Гуаидо и правоохранительными органами Боливарианской Республики. По разным данным, в результате конфликта на границе Колумбии и Венесуэлы погибли четыре человека, а несколько грузовиков с гумпомощью были сожжены.