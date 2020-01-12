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Курс на Божью землю: Нидерландский плотник воссоздал Ноев ковчег
12 января 2020, 22:54 • 55 • В мире
Плотник из Нидерландов Йохан Хьюберс потратил три года и построил копию Ноева ковчега. Мужчина называет его Божьим кораблём и мечтает отправиться на "Божью землю" - в Израиль. Чтобы осуществить свою мечту, Хьюберс объявил сбор пожертвований - в постройку корабля он уже вложил 1,6 млн долларов собственных средств.
Полноразмерная копия Ноева ковчега, построенная нидерландским плотником Йоханом Хьюберсом, уже давно стала главной достопримечательностью городка Дордрехт в Южной Голландии. Мужчина потратил три года и 1,6 млн долларов на постройку корабля.
Фото: Thomas Burmeister/dpa/GlobalLookPress
Однако теперь Хьюберс мечтает отправиться в путь на Божьем корабле и причалить к берегам Божьей земли - Израиля. Однако для этого нужно собрать дополнительно 1,3 млн долларов - поскольку у ковчега нет двигателя, плыть он может только за счёт буксира.
"Я люблю эту землю, люблю страну и народ, - говорит Хьюберс об Израиле. - Они не подчиняются, они делают то, что хотят, водят машину, как сумасшедшие, толкаются в очередях и никого не слушают. Прямо как я".
Согласно тексту Священного Писания, длина ковчега составляла 300 локтей, ширина - 50 локтей, а высота - 30 локтей. Длина возведённого нидерландцем корабля равна 125 м, ширина - 29 м, высота - 23 м. На пяти палубах судна могут разместиться пять тысяч человек.
Фото: Tracy Jia/Xinhua/GlobalLookPress
Кроме того, в ковчеге вскоре должны поселиться животные, но ненастоящие, а интерактивные. Йохан уже открыл интерактивный музей и оборудовал зал для конференций.
"Это копия Божьего корабля. Имеет смысл доставить судно на Божью землю", - добавил Хьюберс, отметив, что верит всему, что написано в Библии "от корки до корки".
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