Курс Меркель: Новый канцлер Германии высказался о поставке оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил позицию о поставке летального оружия Украине. ФРГ продолжает курс Ангелы Меркель.

Перед отлётом в США Олаф Шольц дал комментарий телеканалу ARD. Он заявил, что у Германии есть "ясный курс" относительно поставок летального вооружения.

"Мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем на Украину", - произнёс политик.

Он отметил, что этого же курса придерживалась его предшественница на посту канцлера Ангела Меркель. По мнению Шольца, такая позиция является правильной.

Согласно опросам, большая часть населения Германии по поводу поставок летального вооружения поддерживает точку зрения правительства, добавил канцлер.

Ранее стало известно, что Германия и сама не прислала обещанную военную помощь Киеву, и другим странам не позволила. Украина столкнулась с коварством ФРГ. Даже касок не дали, пожаловался министр Незалежной.