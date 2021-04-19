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Курс - на Польшу: "Военный обозреватель" показал переброску американских F-15

19 апреля 2021, 19:30  •  85 • В мире
На телеграм-канале "Военный обозреватель" выложили видео пролёта шести американских истребителей. Военные самолёты были замечены в небе над Берлином.
ВВС США перебросили свои бомбардировщики F-15 в Польшу. Шесть истребителей заметили в небе над Берлином.
Видео появилось на канале "Военный обозреватель". По сведениям автора канала, воздушные суда перебрасываются в Польшу, куда Пентагон перебрасывает дополнительные силы.
Ранее стало известно, что наш истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевом морем патрульные самолёты ВВС США и Норвегии.
По данным ведомства, дежурные силы ПВО зафиксировали неизвестные самолёты над Баренцевом морем. Для опознавания целей в небо был поднят истребитель МиГ-31.
Истребитель сопроводил иностранные самолёты над акваторией Баренцева моря, после чего вернулся на аэродром постоянного базирования. В ведомстве отметили, что полёт МиГа-31 осуществлялся в соответствии с международными правилами.

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