Курс - на Польшу: "Военный обозреватель" показал переброску американских F-15

На телеграм-канале "Военный обозреватель" выложили видео пролёта шести американских истребителей. Военные самолёты были замечены в небе над Берлином.

ВВС США перебросили свои бомбардировщики F-15 в Польшу. Шесть истребителей заметили в небе над Берлином.

Видео появилось на канале "Военный обозреватель". По сведениям автора канала, воздушные суда перебрасываются в Польшу, куда Пентагон перебрасывает дополнительные силы.

Ранее стало известно, что наш истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевом морем патрульные самолёты ВВС США и Норвегии.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО зафиксировали неизвестные самолёты над Баренцевом морем. Для опознавания целей в небо был поднят истребитель МиГ-31.

Истребитель сопроводил иностранные самолёты над акваторией Баренцева моря, после чего вернулся на аэродром постоянного базирования. В ведомстве отметили, что полёт МиГа-31 осуществлялся в соответствии с международными правилами.