«Курорты станут популярнее»: Российские дипломаты прокомментировали новые санкции США против Крыма

В посольстве России прокомментировали санкции США против санаториев в Крыму. Дипломаты уверены, что санкции США, наложенные на крымские курорты, должны привести к повышению популярности последних.

Такое заявление представители российского посольства сделали на своей странице в Facebook. Напомним, накануне Штаты ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций. Ограничительные меры снова связали с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. Впрочем, как отмечают дипломаты, такой пассаж был довольно ожидаемым.

«Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым, - говорится в сообщении. - Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год».

Российские дипломаты подчеркивают, что попросту перестали понимать, чего на самом деле хочет американская сторона и чего она добивается такими, мягко говоря, неэффективными мерами. Впрочем, последние могут сыграть неожиданную роль.

«Обратили внимание, что на этот раз в списке оказались крымские санатории, - говорят дипломаты. - В том числе лучший в мире SPA-отель. Ожидаем роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения».

Помимо заявления, российские дипломаты пригласили на отдых в Крым американских граждан.

Напомним, полуостров вновь стал российской территорией после законного референдума, который был проведен в марте 2014 года. Тогда абсолютное большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав России.