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«Курорты Крыма покоя не дают»: Американский самолет-разведчик исследовал Черноморское побережье

29 октября 2018, 02:39  •  17 • В мире
Побережье Крыма и Краснодарского края снова стало объектом для исследования самолетов-разведчиков ВМС США.
Американский специализированный самолет морской разведки Boeing P-8A Poseidon провел полет вдоль Черноморского побережья России. Разведку США традиционно интересует Крым, а также Краснодарский край.
ОБ очередном полете разведчика сообщил портал PlaneRadar. По его данным, на этот раз к границам России был отправлен Boeing P-8A Poseidon.
Самолет облетел побережье Крыма, а потом Краснодарский край. Скорее всего, разведку США интересует расположение комплексов С-400, которые есть на полуострове. Вслед за разведчиком свой полет по этому же маршруту совершил американский беспилотник Global Hawk. До того как исследовать побережье Крыма, беспилотник пролетел над Донбассом.
17:55 мск.
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США (LA-438) с бортовым номером 168438, производит разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России #USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/wHwukwDUud
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 октября 2018 г.

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