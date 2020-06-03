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Курортники в Хургаде закатили голодные бунты. В отелях все в шоке

03 июня 2020, 09:55  •  190 • В мире
В Египте курортники закатили голодные бунты. Привыкшие к системе All Inclusive туристы пожаловались губернатору Хургады на скудное питание. В отелях все в шоке.
Пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказала, как складывается ситуация в Египте в связи с коронавирусом. А точнее в той его части, которая уже принимает туристов. Отели начали работать с середины мая. Контролирующие организации следят, чтобы максимальная загрузка в них не превышала 25%. Границы страны закрыты по-прежнему, иностранцы в Египте отдыхать пока не имеют возможности, но внутренний туризм постепенно оживает.
Для отелей разработаны обязательные правила и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Например, открытые буфеты в 2020 году пока не функционируют. Те гостиницы, которые не хотят отказываться от системы "Все включено", должны перейти на подачу блюд комплексным способом. Естественно, владельцы заведений терпят убытки, а потому хотят максимально сократить расходы.
Местные СМИ пишут, что в Хургаде начались своеобразные голодные бунты. Туристы не хотят комплексное питание, они требуют вернуть шведский стол. Губернатору поступило уже несколько сотен жалоб от отдыхающих. Они пишут, что питание скудное.
В отелях все в шоке от требований курортников. В результате туристам предложили компромисс: если порции блюд маловаты в питании-комплексе, всегда можно попросить добавку.
В Египте 172 отеля, но "паспорт здоровья" и, соответственно, разрешение принимать гостей получили только 72 из них.

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