«Курочки жареной не хотите?»: В сгоревшем Доме профсоюзов в Киеве в годовщину Майдана открыли фастфуд

В украинских соцсетях разгорается скандал из-за открытого в годовщину Майдана в Доме профсоюзов в Киеве ресторана сети фастфудов KFC - «жареная курочка из Кентукки». Возмущение киевлян вызвал тот факт, что именно это здание в 2014 году сгорело почти полностью, а теперь им предлагают такой провокационный намек на эти события. «Курочки жареной не хотите?» - предлагают в Сети в ответ на открытие ресторана.

Абсолютное большинство тех, кто сейчас возмущается открытием новой точки, уверены: «жареной курочке» здесь не место».

«Уровень цинизма зашкаливает», - комментируют сообщением киевляне.

Многие обращают внимание на тот факт, что двери новый ресторан в Доме профсоюзов открыл аккурат 21 ноября - в День достоинства и свободы, как называют годовщину Майдана на Украине.

Нашлись и те, кто напомнил, что в этом Доме сгорели люди, а теперь... «жареная курочка» продается.

«В Доме профсоюзов в Киеве, где сгорели люди в 2014 году, открыли KFC - жареная курочка из Кентукки», - пишут интернет-пользователи.

Однако по официальным данным, тогда погиб лишь один человек - его тело спасатели обнаружили под руинами сгоревшего здания. А вот 41 успели вовремя вывести из огня.