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«Курочки жареной не хотите?»: В сгоревшем Доме профсоюзов в Киеве в годовщину Майдана открыли фастфуд
22 ноября 2018, 18:09 • 82 • В мире
В украинских соцсетях разгорается скандал из-за открытого в годовщину Майдана в Доме профсоюзов в Киеве ресторана сети фастфудов KFC - «жареная курочка из Кентукки». Возмущение киевлян вызвал тот факт, что именно это здание в 2014 году сгорело почти полностью, а теперь им предлагают такой провокационный намек на эти события. «Курочки жареной не хотите?» - предлагают в Сети в ответ на открытие ресторана.
Абсолютное большинство тех, кто сейчас возмущается открытием новой точки, уверены: «жареной курочке» здесь не место».
«Уровень цинизма зашкаливает», - комментируют сообщением киевляне.
Многие обращают внимание на тот факт, что двери новый ресторан в Доме профсоюзов открыл аккурат 21 ноября - в День достоинства и свободы, как называют годовщину Майдана на Украине.
Нашлись и те, кто напомнил, что в этом Доме сгорели люди, а теперь... «жареная курочка» продается.
«В Доме профсоюзов в Киеве, где сгорели люди в 2014 году, открыли KFC - жареная курочка из Кентукки», - пишут интернет-пользователи.
Однако по официальным данным, тогда погиб лишь один человек - его тело спасатели обнаружили под руинами сгоревшего здания. А вот 41 успели вовремя вывести из огня.
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