Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное пре...
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
Главная / В мире

Куриный помёт против коронавируса: Швеция снова выбрала свой путь

04 мая 2020, 02:10  •  50 • В мире
Швеция снова выбрала свой путь борьбы с коронавирусом, задействовав куриный помёт. Но столь странные методы не работают.
Журналист и блогер Сергей Савчук прокомментировал странные действия властей Швеции в условиях коронавируса. Происходящее он советует запомнить.
Так, власти города Лунд решили предотвратить массовые гуляния горожан в майские тёплые деньки, разбросав по центральному парку тонны куриного помёта. Это якобы отвадит праздных гуляк.
Шведская сторона утверждает, что её "мягкая" стратегия действует эффективно. Однако статистика говорит об обратном: Так, на 100 тысяч человек приходится 22 смерти от коронавирусной инфекции. Дания, Финляндия и Норвегия прибегли к жёстким мерам, поэтому там ситуация в несколько раз лучше: от четырёх до семи смертей на 100 тысяч человек.
Согласно заявлениям Университета Джона Хопкинса, на территории Швеции в 12% случаях заражённый умирает. Даже в США смертность колеблется в районе 5,8%.
"Вы сохраняйте подобные публикации, очень пригодится буквально через пару месяцев, когда болезнь пойдёт на спад и начнётся влажное мифотворчество про "правильные страны" и тоталитарную рашку-говняшку", - пояснил блогер.
Фото: Сергей Савчук/VK

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
02 мая 2020, 21:10
Завотделением неотложки покончила с собой, "потому что устала": COVID-19 стал трагедией Нью-Йорка
02 мая 2020, 17:10
"Я должна": Советник министра разрыдалась, зачитывая имена врачей - жертв COVID-19
02 мая 2020, 16:05
«Непростая история»: какие задачи в ВМС США будут решать корабли класса Zumwalt
03 мая 2020, 18:10
Испугались? Японцы ополчились на российскую чемпионку Медведеву
03 мая 2020, 02:05
«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине
03 мая 2020, 07:10
Летят ракеты: В Дамаске сообщили о новой провокации Израиля
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Север...
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблоки...
03 мая 2020, 22:10
Блаженствовал на побережье: В Испании поймали обвиняемого в коррупции экс-депутата Го...
03 мая 2020, 23:10
Британские СМИ: Путин и Си - главные неудачники (Обзор ИноСМИ)
03 мая 2020, 22:10
На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявлено о повышенной готовности
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
27 апреля 2020, 12:10
Чума на три прибалтийские хаты – со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов
02 мая 2020, 19:10
"Силуанову это ой как не по душе": Болезнь Мишустина аукнется Минфину. Мнение Иваткиной
27 апреля 2020, 16:10
Неофашист из Галичины расстрелял троих сослуживцев
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
02 мая 2020, 21:05
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают наплыв москвичей на майские праздники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.