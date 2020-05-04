Куриный помёт против коронавируса: Швеция снова выбрала свой путь

Журналист и блогер Сергей Савчук прокомментировал странные действия властей Швеции в условиях коронавируса. Происходящее он советует запомнить.

Так, власти города Лунд решили предотвратить массовые гуляния горожан в майские тёплые деньки, разбросав по центральному парку тонны куриного помёта. Это якобы отвадит праздных гуляк.

Шведская сторона утверждает, что её "мягкая" стратегия действует эффективно. Однако статистика говорит об обратном: Так, на 100 тысяч человек приходится 22 смерти от коронавирусной инфекции. Дания, Финляндия и Норвегия прибегли к жёстким мерам, поэтому там ситуация в несколько раз лучше: от четырёх до семи смертей на 100 тысяч человек.

Согласно заявлениям Университета Джона Хопкинса, на территории Швеции в 12% случаях заражённый умирает. Даже в США смертность колеблется в районе 5,8%.

"Вы сохраняйте подобные публикации, очень пригодится буквально через пару месяцев, когда болезнь пойдёт на спад и начнётся влажное мифотворчество про "правильные страны" и тоталитарную рашку-говняшку", - пояснил блогер.

Фото: Сергей Савчук/VK