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Куриный помёт против коронавируса: Швеция снова выбрала свой путь
04 мая 2020, 02:10 • 50 • В мире
Швеция снова выбрала свой путь борьбы с коронавирусом, задействовав куриный помёт. Но столь странные методы не работают.
Журналист и блогер Сергей Савчук прокомментировал странные действия властей Швеции в условиях коронавируса. Происходящее он советует запомнить.
Так, власти города Лунд решили предотвратить массовые гуляния горожан в майские тёплые деньки, разбросав по центральному парку тонны куриного помёта. Это якобы отвадит праздных гуляк.
Шведская сторона утверждает, что её "мягкая" стратегия действует эффективно. Однако статистика говорит об обратном: Так, на 100 тысяч человек приходится 22 смерти от коронавирусной инфекции. Дания, Финляндия и Норвегия прибегли к жёстким мерам, поэтому там ситуация в несколько раз лучше: от четырёх до семи смертей на 100 тысяч человек.
Согласно заявлениям Университета Джона Хопкинса, на территории Швеции в 12% случаях заражённый умирает. Даже в США смертность колеблется в районе 5,8%.
"Вы сохраняйте подобные публикации, очень пригодится буквально через пару месяцев, когда болезнь пойдёт на спад и начнётся влажное мифотворчество про "правильные страны" и тоталитарную рашку-говняшку", - пояснил блогер.
Фото: Сергей Савчук/VK
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