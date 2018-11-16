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Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение

16 ноября 2018, 09:24  •  317 • Политика
Японские СМИ со ссылкой на источники в канцелярии сообщают о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ предложил России в случае возможной передачи Токио части южных Курильских островов не размещать там военных баз США.
В частности, речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.
Газета «Асахи» сообщает, что в ходе недавней встречи между Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре зашла речь о возможном размещении на островах военных баз США (согласно японо-американскому договору безопасности, Штаты могут базироваться по всей территории страны).
Абэ, как уточняет издание, заверил Путина, что если острова будут переданы Японии, то на них американских военных баз не будет.
Сам японский премьер считает передачу в рамках мирного договора с Москвой лишь двух островов, а не всех четырех (помимо Хабомаи и Шикотана есть еще «спорные» Итуруп и Кунашир), как настаивал Токио, «большой уступкой».
Владимир Путин предложил Абэ продолжить обсуждение заключения мирного договора на следующей встрече - уже в ходе саммита «большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Он также отметил, что ситуация «требует серьезной проработки».
Комментируя это предложение, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга пояснил, что Токио будет настаивать на суверенитете над двумя указанными в декларации 1956 года островами.
«В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи, конечно, мы будем подтверждать наш суверенитет», - отметил Суга.
Напомним, еще в сентябре Владимир Путин предложил Синдзо Абэ «заключить мирный договор до конца года без каких-либо предварительных условий». В Токио это предложение поначалу встретили с возмущением, однако сейчас все же готовы пойти на взаимные уступки. В том числе в рамках договора о безопасности с США, «подвинув» американские военные базы.
Изначально этот вопрос встал два года назад во время встречи секретарей советов безопасности обеих стран Николая Патрушева и Сётаро Яти. Тогда СМИ сообщали, что на вопрос о возможном размещении американских военных на Курилах в случае передачи островов японский представитель дал утвердительный ответ. После этого процесс переговоров по мирному соглашению между Москвой и Токио заметно замедлился.

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