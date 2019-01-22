Курилы: торг уместен?

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Президент России и премьер-министр Японии обсудили в Москве перспективу заключения мирного договора. Поставить точку в ставшей почти анекдотической ситуации, когда две страны-добрых соседа все еще никак не могут подвести черту под войной, закончившейся 70 лет назад, пора давно. К сожалению, мирный договор невозможен без решения проблемы Курильских островов. Что и подтвердил визит японского премьера в Россию.

Переговоры Синдзо Абэ и Владимира Путина шли более трех часов. На какие-либо конкретные договоренности по мирному договору на них, видимо, выйти не удалось. Во всяком случае, по окончании переговоров и Абэ, и Путин говорили о необходимости «продолжить кропотливую работу» в ходе дальнейших встреч. Одна из них уже анонсирована. Как сказал, Абэ, встреча с российским президентом пройдет в июне этого года.

Сам по себе визит японского премьера в Москву и его переговоры с Путиным, да и их тематику (заключение мирного договора) при иных обстоятельствах нельзя было бы назвать особым. Оба лидера встречаются уже 25-й раз. А тема мирного договора, который с 1945 года две страны никак не могут заключить, вообще стала дежурной для встреч всех высших руководителей Японии и России/СССР. Но теперь есть загадочные «сливы» в японских СМИ, которые дают основания для различных предположений.

Накануне приезда Абэ агентство «Киодо цусин» выдало сенсацию: Япония изменила свою позицию относительно Курильских островов. Она, якобы, готова заключить мирный договор с Россией. При этом официальный Токио, якобы, согласен на возвращение двух из четырех спорных географических объектов: группы необитаемых островов Хабомаи, и самого малонаселенного острова Курил, Шикотана. Итуруп и Кунашир пусть остаются за Россией, потому как она их все равно ни в коем случае не отдаст. Что скрывается за словом «возвращение» (совместное владение или полный японский суверенитет) агентство не уточнило.

Официальных подтверждений, ни с российской, ни с японской стороны, этой информации не поступило. Напротив, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову пришлось выступать с разъяснением, что никакого варианта мирного договора на сегодняшний день нет. Получается, все как всегда: переговорный процесс идет, но бесконечно далек от завершения.

Между тем, последнее время Абэ старательно намекает, что все-таки прорыв в российско-японском диалоге есть. Чего стоит одна такая цитата японского премьера (она датирована прошлым ноябрем): «Мы с Путиным подтвердили, что не передадим следующему поколению вопрос, который оставался нерешенным более 70 лет спустя после войны». В начале этого года Абэ посетил могилу родителей и поклялся на ней, что сделает все возможное для заключения мирного договора с Россией.

Позиция Японии много лет остается неизменной: Курильские острова – это японская неотъемлемая территория. Поэтому ее нужно отдать, если Россия хочет мирного договора. А то, что Россия его хочет, в Японии многие влиятельные круги уверены: русским же нужны – бог с ними, с японскими инвестициями, проблемы с привлечением коих только в последнюю очередь объясняются отсутствием не подписанной много лет назад бумаги – а «адвокаты» на мировой арене. Япония не прочь позабыть про бесконечно далекий от нее Крым и ходатайствовать за Россию перед США. То есть, Москва останется в выигрыше.

Тем паче, что, как пишут в японской прессе, русские – не какие-нибудь неуступчивые южнокорейцы или китайцы, готовые биться смертным боем за необитаемые скалы. Японцы вспоминают и демаркацию границы России и Китая, которому отошел ряд небольших территорий. Обращают внимание и на российско-азербайджанский договор о госгранице 2010 года. По нему за Азербайджаном были закреплены населенные пункты Храх-Уба и Урьян-Уба, возникшие из стоянок дагестанских чабанов, переданных в пятидесятых годах во временное пользование Дагестанской АССР (этот срок пользования истек в 2004-м году). Мол, и Курилы так же уступят.

Позиция же России, судя по тому, что о ней известно, заключается в том, что сначала должно быть подписание мирного договора, а уж потом… Что потом – широкой публике остается не ясным. Очевидно лишь, что даже Шикотан – это отнюдь не селения Храх-Уба и Урьян-Уба. Дело не только в их экономическом значении и в количестве населения там и там. Хотя и это тоже важно: Шикотан населяет три тысячи человек, окрестные воды богаты морскими ресурсами, сам остров – центр рыбоперерабатывающей промышленности. А в Храх-Уба и Урьян-Уба проживало несколько сотен занимавшихся садоводством этнических лезгин, которые просто вернулись в Дагестан и их переселение не вызвало особого резонанса, став новостью местного масштаба.

Но главное, что для общественного мнения не только Японии, но и нашей страны, Курилы – это уже не просто острова, которые когда-то вошли в состав России. Это символ. Доля россиян, категорически выступавших против их передачи, согласно опросам, никогда не опускалась ниже 70%. Причем, особенно резко против уступок по Курилам выступают жители Дальнего Востока. Это тот факт, от которого не отмахнуться. И его придется учитывать при любом решении спора с Японией.

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