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Курилы силой забрать нельзя: Китайские эксперты объяснили Японии очевидное

20 октября 2020, 02:00  •  31 • Политика
Китайское издание Sohu предупредило Японию о катастрофе в случае попытки забрать Курилы силой. Как говорится в публикации, недавний визит генпрокурора РФ Игоря Краснова на острова также является сигналом для Токио.
Японию, которая возмутилась приездом российского генпрокурора на Курилы, осадили из Китая. В издании Sohu говорится, что в Токио должны понимать: попытка силой забрать острова у России обернётся катастрофой.
Китайские эксперты уточняют, что появление Игоря Краснова на островах, очевидно, вызвало негативную реакцию у японцев. РИА ФАН напоминает, что в ходе визита генпрокурор РФ встретился с местными жителями и дал несколько поручений, "в том числе проверить качество мобильной связи и цены на предметы первой необходимости".
На это из Токио отреагировали протестом. Но, уточняет Sohu, для японцев очевидно, что ни дипломатией, ни военной силой этот вопрос разрешить нельзя.
"При этом следует предупредить Японию, чтобы она отказалась от попыток забрать острова силой", - заметили китайские аналитики.
Они добавили, что визит генпрокурора РФ на Курильские острова стал сигналом для нового правительства Японии, чтобы оно не предпринимало резких манёвров по отношению к российской территории.

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