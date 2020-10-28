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Курилы получили новейшее вооружение: Перед С-300В4 поставили уникальную задачу по перебазированию
28 октября 2020, 12:35 • 109 • Политика
Курилы получили новейшее вооружение - зенитные ракетные системы С-300В4. Им предстоит выполнить уникальную задачу. Перебазирование такой сложности будет происходить впервые.
Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ сообщила, что в зенитном ракетном соединении на территории Еврейской автономной области начались учения. Их главная цель - перебазировать подразделение С-300В4 на большое расстояние.
Выбран комбинированный способ. Зенитно-ракетную систему переправят на один из островов Курильской гряды. Причём будет использоваться как морской, так и железнодорожный транспорт. Учения также предполагают размещение в определённых точках, а также борьбу с условными диверсантами.
"Целью проведения мероприятия боевой подготовки является выполнение учебно-боевых задач расчётами ЗРС С-300В4 на незнакомых полигонах в островной зоне округа", - сообщили в пресс-службе.
Личный состав уже прошёл специальную подготовку. Технические знания о эксплуатации и обслуживании новейшей ЗРС С-300В4 военные получили в учебном центре Оренбурга. Позади также ряд организационных и технических мероприятий.
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