Курилы получили новейшее вооружение: Перед С-300В4 поставили уникальную задачу по перебазированию

Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ сообщила, что в зенитном ракетном соединении на территории Еврейской автономной области начались учения. Их главная цель - перебазировать подразделение С-300В4 на большое расстояние.

Выбран комбинированный способ. Зенитно-ракетную систему переправят на один из островов Курильской гряды. Причём будет использоваться как морской, так и железнодорожный транспорт. Учения также предполагают размещение в определённых точках, а также борьбу с условными диверсантами.

"Целью проведения мероприятия боевой подготовки является выполнение учебно-боевых задач расчётами ЗРС С-300В4 на незнакомых полигонах в островной зоне округа", - сообщили в пресс-службе.

Личный состав уже прошёл специальную подготовку. Технические знания о эксплуатации и обслуживании новейшей ЗРС С-300В4 военные получили в учебном центре Оренбурга. Позади также ряд организационных и технических мероприятий.