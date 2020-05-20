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Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии

20 мая 2020, 08:55  •  116 • Политика
Политолог Евгений Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии о том, что ей принадлежат Курильские острова. С таким же успехом, по его словам, Турция может заявить, что Крым принадлежит ей.
Япония вновь заговорила о своих претензиях на Курильские острова, поскольку переговоры между странами зашли в тупик. Об этом Царьграду рассказал бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Так, он прокомментировал решение МИД Японии вернуть формулировку "северные территории" в отношении островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Токио вновь обозначил Курилы как острова, на которые распространяется суверенитет Японии.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский в разговоре с Царьградом иронично оценил скандальное заявление японцев.
"Меня это совершенно не интересует. Я не являюсь японским гражданином, поэтому любые решения по поводу принадлежности чего угодно Японии меня вообще не интересуют. Японское руководство может выпускать какие угодно бумаги. Оно может писать, что ему принадлежат Курилы или Тайвань. Оно может претендовать на бывшую германскую часть Папуа – Новой Гвинеи, или, например, на Маньчжурию. А мне какая разница? И при чём здесь российская политика? Пожимаем плечами, живём дальше. Ну, хочется людям", - заявил Сатановский.
Он привёл пример с президентом США Дональдом Трампом, который сейчас собирается "Луну под Америку забирать".
"Ну, если японцы выпустят у себя стейтмент, что Японии в связи с этим принадлежит Меркурий, планета Венера или, скажем, Большая Медведица, ну что, мы тоже должны реагировать? Курильские острова принадлежат Японии в той же мере, что Большая Медведица или Малая. Для меня с этим вопрос решен, он абсолютно необсуждаем. Точно так же, как и по Крыму. Ну и мало ли. Вон, Турция может написать, что ей принадлежит Крым. Потому что когда-то она там командовала крымскими султанами и вообще первый туризм в Турцию организовывали крымские ханы. Кого набрали в полон на нынешней территории Украины и сегодняшней России - того туда и угнали. Ну, и чего такого. Обращать внимание, что ли? Я вас умоляю", - заключил политолог.

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