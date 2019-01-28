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Курилы наши: Две трети граждан России не хотят отдавать Японии острова - опрос

28 января 2019, 10:09  •  91 • Политика
Недавний опрос ВЦИОМ показал, что граждане России в большинстве своем не хотят отдавать Курильские острова Японии. Две трети респондентов (77%) уверены, что Курилы - наши, поэтому они должны оставаться под российским суверенитетом.
ВЦИОМ провел опрос среди граждан России, который показал, что большинство жителей не хотят отдавать Японии ни один, ни два, ни все четыре Курильских острова. По данным соцопроса, две трети респондентов (77%) уверены, что Курилы - наши, и выступают категорически против их передачи.
При этом каждый десятый участвующий в соцопросе считает, что "мы отвоевали эти острова".
И только 14% полагают, что Курилы все-таки можно отдать.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что вопрос о передаче Курильских островов интересует граждан нашей страны "уже несколько десятилетий". При этом даже намек на передачу вызывает в российском обществе волну возмущения.
"Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов, - цитирует РИА Новости Фёдорова. - Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение".
Тем временем, и среди японцев все больше становится тех, кто считает необходимым заключить мирный договор с Россией, даже без передачи островов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного газетой Nikkei.
Согласно исследованиям, уже 10% респондентов (а это на 3% больше, чем во время предыдущего опроса), уверенно заявили, что вообще никаких территорий от нашей сртаны при заключении мирного договора между Москвой и Токио не ждут.
11% полагают, что Япония должна удовлетвориться только одним островом - Шикотан, а также несколькими маленькими необитаемыми островами рядом с ним.
При этом почти половина участников соцопроса (42%) уверены, что мирный договор с Россией надо заключить еще до решения "курильского" вопроса.
Напомним, более полувека Россия и Япония не могут подписать мирный договор. Токио настаивает на передаче четырех Курильских островов - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, однако Москва напоминает, что по итогам Второй мировой войны эти территории вошли в состав СССР, а значит имеют российский суверенитет. И вопрос о передаче островов закрыт.

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