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Курилы - Японии, Дальний Восток - Китаю: "Чёрное пророчество" о России - единственное не сбывшееся

04 июня 2020, 11:55  •  177 • Политика
Крах "чёрных пророчеств" о будущем России. Один из самых точных футурологов предсказал главные события века, но прокололся, предположив развал России и её раздел между США, Европой, Японией и Китаем.
В 2000 году известный футуролог Доменик Рикарди, знаменитый точностью своих прогнозов, предсказал распад России через 10-20 лет. Примечательно, что это оказалось единственным из его "чёрных пророчеств", которое не сбылось.
Рикарди предсказывал, что в течение 10-20 лет Россия распадётся на несколько частей и перестанет существовать как государство. А куски страны разделят между собой США, Китай, Япония и Европа.
Так, по мнению футуролога, Курилы заберёт себе Япония, а Дальний Восток России достанется Китаю. Территория от 65-й параллели с юга на север и от Уэлена на востоке до Архангельска на западе попадёт под юрисдикцию США, далее на северо-запад будет юрисдикция Британии, а северо-восток разделят Германия и Норвегия. Сейчас на дворе уже 2020 год, но ничего из этих страшных прогнозов не осуществилось.
Примечательно, что другие "чёрные пророчества" Рикарди сбылись довольно точно. Так, в 1970-е годы он предсказал возникновение катастрофического циклона в Тихом океане и назвал точную дату отставки американского президента Ричарда Никсона из-за "Уотергейтского скандала". В 1980-х Рикарди предсказал разрушение Берлинской стены, а в 1090-х - распад Югославской Федерации и развал Советского Союза.
Однако события, произошедшие в мире и России в период с 2000 по 2016 год, показали, что наиболее мрачные прогнозы Рикарди не сбылись. Напротив, Россия после 2000 года начала восстанавливать утраченный государственный суверенитет, укрепила экономику, воссоздала сильную армию и военно-промышленный комплекс.
Это было обусловлено осознанием части российской политической элиты, сконцентрировавшейся вокруг фигуры второго президента России В.В. Путина, глобальных вызовов и угроз, - пишет кандидат исторических наук и главный редактор интернет-портала "Якутия. Образ будущего" Афанасий Николаев.
Напомним также, что футуролог Александр Кононов считает, что человечество должно перейти на новый уровень после пандемии. По его мнению, коронавирус должен заставить людей осознать свою роль в безопасности цивилизации.
Нация должна осознавать свою роль в безопасности вида, - приводит его слова Nation News.

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