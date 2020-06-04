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Курилы - Японии, Дальний Восток - Китаю: "Чёрное пророчество" о России - единственное не сбывшееся
04 июня 2020, 11:55 • 177 • Политика
Крах "чёрных пророчеств" о будущем России. Один из самых точных футурологов предсказал главные события века, но прокололся, предположив развал России и её раздел между США, Европой, Японией и Китаем.
В 2000 году известный футуролог Доменик Рикарди, знаменитый точностью своих прогнозов, предсказал распад России через 10-20 лет. Примечательно, что это оказалось единственным из его "чёрных пророчеств", которое не сбылось.
Рикарди предсказывал, что в течение 10-20 лет Россия распадётся на несколько частей и перестанет существовать как государство. А куски страны разделят между собой США, Китай, Япония и Европа.
Так, по мнению футуролога, Курилы заберёт себе Япония, а Дальний Восток России достанется Китаю. Территория от 65-й параллели с юга на север и от Уэлена на востоке до Архангельска на западе попадёт под юрисдикцию США, далее на северо-запад будет юрисдикция Британии, а северо-восток разделят Германия и Норвегия. Сейчас на дворе уже 2020 год, но ничего из этих страшных прогнозов не осуществилось.
Примечательно, что другие "чёрные пророчества" Рикарди сбылись довольно точно. Так, в 1970-е годы он предсказал возникновение катастрофического циклона в Тихом океане и назвал точную дату отставки американского президента Ричарда Никсона из-за "Уотергейтского скандала". В 1980-х Рикарди предсказал разрушение Берлинской стены, а в 1090-х - распад Югославской Федерации и развал Советского Союза.
Однако события, произошедшие в мире и России в период с 2000 по 2016 год, показали, что наиболее мрачные прогнозы Рикарди не сбылись. Напротив, Россия после 2000 года начала восстанавливать утраченный государственный суверенитет, укрепила экономику, воссоздала сильную армию и военно-промышленный комплекс.
Напомним также, что футуролог Александр Кононов считает, что человечество должно перейти на новый уровень после пандемии. По его мнению, коронавирус должен заставить людей осознать свою роль в безопасности цивилизации.
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