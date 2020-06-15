Курилы - русские: Японцы после заявления Путина признали факт. Но политики продолжают давить

Большинство читателей японского издания Yomiuri Shimbun, в котором было опубликовано заявление президента России Владимира Путина от 12 июня о родине "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов", признали факт - русские не отдадут Курилы.

Комментарии и перевод статьи приводит ИноСМИ: "Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае", - отметил sev.

"Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова", - согласился tonkun.

"Подавляющая военная мощь. Подавляющее экономическое могущество. Без двух этих факторов у нас ничего не получится. У Японии нет ни военной силы, ни экономического могущества", - подчеркнул himajin.

Москва и Токио уже не одно десятилетие обсуждают возможность заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Спор идёт вокруг Южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. Многие японские политики безапелляционно настаивают на том, что Москва должна вернуть эти территории.

Кстати, как пишут "Утро.ру", ранее японский политолог выразил мнение, что Японии и вовсе следует отказаться от права на Курилы.