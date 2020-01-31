«Курильский вопрос». Удастся ли Японии и России найти решение? • 55 • Аналитика

Между Москвой и Токио возник очередной дипломатический конфликт. И причина у него та же, что омрачает отношения двух стран вот уже многие десятилетия, — Курильские острова.



На днях в Министерство иностранных дел РФ был вызван советник-посланник Страны восходящего солнца. Сделано это было для внушения по поводу очередного демарша официальных японских властей, никак не желающих расстаться с претензиями на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Придет ли когда-нибудь вообще конец этой истории, по сути дела, не дающей полноценно завершить войну, 75-летие победы в которой мы будем отмечать в нынешнем году?







Поводом для неприятной для обеих сторон беседы с дипломатическим представителем Японии стала выставка с вроде бы невинным названием «Территория и суверенитет», открывшаяся в Токио при явном и прямом содействии властей страны. Все бы ничего, вот только, по мнению внешнеполитического ведомства России, немалая часть тамошней экспозиции состоит из материалов, целью которых является «попытка обосновать претензии Японии на Южные Курилы». Подобные вещи в отечественном МИД вполне обоснованно считают идущими вразрез с достигнутым лидерами двух государств соглашением о «создании позитивной атмосферы» в отношениях между странами.



Каких-либо сведений о реакции официального Токио на этот «строгий выговор» пока не поступало. В любом случае, питать надежды на то, что там проникнутся неправильностью собственных действий и впредь не будут позволять себе что-либо подобное, не приходится.



«Курильский вопрос» является больной темой для многих поколений японских политиков, и любой из них, кто сегодня попытается хотя бы заикнуться о возможности прекращения «непримиримой борьбы за возвращение Северных территорий», тем самым сделает себе политическое «харакири», поставит крест на собственной карьере. Впрочем, судя по тому накалу страстей, что царил в отечественных СМИ по поводу примерещившейся кое-кому «сдачи Курил», реакция российского общества на любые попытки Москвы смягчить свою позицию в данном вопросе также будет крайне негативной.



Вряд ли стоит в рамках данного материала пытаться вспоминать всю долгую историю многосложных перипетий, сопутствовавших попыткам двух стран найти хоть какой-то взаимоприемлемый компромисс в споре вокруг Курильской гряды. Никакого места не хватит, да и к чему повторять общеизвестные вещи. На протяжении идущих с 1956 года переговоров имелось несколько моментов, когда вопрос, казалось бы, был близок к разрешению. То Хрущев готов был отдать японцам Хабомаи и Шикотан, да американцы влезли, то представители Токио пытались выманить у Горбачева уже все четыре острова в обмен на туманные обещания экономической помощи, но, что удивительно, не преуспели… Кстати, тогда в переговорах принимал участие отец нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Синтаро Абэ.



Не стоит удивляться после этого тому, что клятву «поставить точку в мирных переговорах с Россией» глава японского правительства дал именно на отцовской могиле. Надо отдать ему должное: в процессе целого ряда встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, где во главе угла стоял все тот же «курильский вопрос», Абэ проявил выдающиеся переговорные способности. В соответствии с этим произошло и некоторое смягчение позиции Токио по данной проблеме: острова там стали именовать уже не «оккупированными», а «занятыми без законных оснований», и после 2016 года, ознаменованного очередной личной встречей лидеров двух стран, Япония и Россия начали вести на Курилах совместную хозяйственную деятельность. Однако всё это не может заменить полноценного разрешения конфликта, шансы на которое сегодня все так же невелики.



Владимир Путин неоднократно выступал с предложением о том, чтобы страны сперва заключили полноценный мирный договор, а уже в его рамках вели дальнейшую дискуссию по островам. Вариант замечательный, вот только в Токио, похоже, прекрасно понимают, что никакой дискуссии «потом», скорее всего, просто не будет. Нашей стране ни в коем случае нельзя поступаться своими позициями в «курильском вопросе»! Дело тут не только в богатейших рыбных промыслах, имеющихся на островах залежах уникальных полезных ископаемых и их исключительной экономической зоне, «перекрывающей» чуть ли не все Охотское море. Отказ от Курил запрёт Тихоокеанский флот России на его нынешних базах, лишит возможностей по оперативному развертыванию да еще наверняка одарит совершенно нежелательным соседством в виде военных баз США. Более того, дав слабину перед Токио, следует ожидать территориальных претензий и от Китая. Тамошние товарищи в свое время замахивались на такие наши пространства, в сравнении с которыми Курилы – просто песчинки в море. Тут только создай прецедент…



Скорее всего, спору о Курильских островах суждено стать одной из вечных проблем, которые, как бы они ни портили жизнь обеим странам, легче обходить и замалчивать, чем пытаться решить раз и навсегда. Между Москвой и Токио возник очередной дипломатический конфликт. И причина у него та же, что омрачает отношения двух стран вот уже многие десятилетия, — Курильские острова.На днях в Министерство иностранных дел РФ был вызван советник-посланник Страны восходящего солнца. Сделано это было для внушения по поводу очередного демарша официальных японских властей, никак не желающих расстаться с претензиями на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Придет ли когда-нибудь вообще конец этой истории, по сути дела, не дающей полноценно завершить войну, 75-летие победы в которой мы будем отмечать в нынешнем году?Поводом для неприятной для обеих сторон беседы с дипломатическим представителем Японии стала выставка с вроде бы невинным названием «Территория и суверенитет», открывшаяся в Токио при явном и прямом содействии властей страны. Все бы ничего, вот только, по мнению внешнеполитического ведомства России, немалая часть тамошней экспозиции состоит из материалов, целью которых является «попытка обосновать претензии Японии на Южные Курилы». Подобные вещи в отечественном МИД вполне обоснованно считают идущими вразрез с достигнутым лидерами двух государств соглашением о «создании позитивной атмосферы» в отношениях между странами.Каких-либо сведений о реакции официального Токио на этот «строгий выговор» пока не поступало. В любом случае, питать надежды на то, что там проникнутся неправильностью собственных действий и впредь не будут позволять себе что-либо подобное, не приходится.«Курильский вопрос» является больной темой для многих поколений японских политиков, и любой из них, кто сегодня попытается хотя бы заикнуться о возможности прекращения «непримиримой борьбы за возвращение Северных территорий», тем самым сделает себе политическое «харакири», поставит крест на собственной карьере. Впрочем, судя по тому накалу страстей, что царил в отечественных СМИ по поводу примерещившейся кое-кому «сдачи Курил», реакция российского общества на любые попытки Москвы смягчить свою позицию в данном вопросе также будет крайне негативной.Вряд ли стоит в рамках данного материала пытаться вспоминать всю долгую историю многосложных перипетий, сопутствовавших попыткам двух стран найти хоть какой-то взаимоприемлемый компромисс в споре вокруг Курильской гряды. Никакого места не хватит, да и к чему повторять общеизвестные вещи. На протяжении идущих с 1956 года переговоров имелось несколько моментов, когда вопрос, казалось бы, был близок к разрешению. То Хрущев готов был отдать японцам Хабомаи и Шикотан, да американцы влезли, то представители Токио пытались выманить у Горбачева уже все четыре острова в обмен на туманные обещания экономической помощи, но, что удивительно, не преуспели… Кстати, тогда в переговорах принимал участие отец нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Синтаро Абэ.Не стоит удивляться после этого тому, что клятву «поставить точку в мирных переговорах с Россией» глава японского правительства дал именно на отцовской могиле. Надо отдать ему должное: в процессе целого ряда встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, где во главе угла стоял все тот же «курильский вопрос», Абэ проявил выдающиеся переговорные способности. В соответствии с этим произошло и некоторое смягчение позиции Токио по данной проблеме: острова там стали именовать уже не «оккупированными», а «занятыми без законных оснований», и после 2016 года, ознаменованного очередной личной встречей лидеров двух стран, Япония и Россия начали вести на Курилах совместную хозяйственную деятельность. Однако всё это не может заменить полноценного разрешения конфликта, шансы на которое сегодня все так же невелики.Владимир Путин неоднократно выступал с предложением о том, чтобы страны сперва заключили полноценный мирный договор, а уже в его рамках вели дальнейшую дискуссию по островам. Вариант замечательный, вот только в Токио, похоже, прекрасно понимают, что никакой дискуссии «потом», скорее всего, просто не будет. Нашей стране ни в коем случае нельзя поступаться своими позициями в «курильском вопросе»! Дело тут не только в богатейших рыбных промыслах, имеющихся на островах залежах уникальных полезных ископаемых и их исключительной экономической зоне, «перекрывающей» чуть ли не все Охотское море. Отказ от Курил запрёт Тихоокеанский флот России на его нынешних базах, лишит возможностей по оперативному развертыванию да еще наверняка одарит совершенно нежелательным соседством в виде военных баз США. Более того, дав слабину перед Токио, следует ожидать территориальных претензий и от Китая. Тамошние товарищи в свое время замахивались на такие наши пространства, в сравнении с которыми Курилы – просто песчинки в море. Тут только создай прецедент…Скорее всего, спору о Курильских островах суждено стать одной из вечных проблем, которые, как бы они ни портили жизнь обеим странам, легче обходить и замалчивать, чем пытаться решить раз и навсегда. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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