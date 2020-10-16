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Курильский поезд ушёл. В России призвали Японию смириться с потерей "северных территорий"

16 октября 2020, 21:50  •  57 • Политика
В России призвали Японию смириться с потерей "северных территорий". После внесения поправок в Конституцию РФ курильский поезд ушёл окончательно.
Об этом заявил профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров, комментируя очередную ноту протеста Токио, которая последовала после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова на Курилы.
Ответы на все вопросы о принадлежности четырёх островов даны после внесения поправок в Конституцию нашей страны. Никакие передачи территорий ни в каком регионе невозможны, - напомнил Винокуров в разговоре с порталом Nation News.
Дипломат не удивлён болезненной реакцией Японии, которая не поменялась, несмотря на смену премьер-министра страны. По его словам, протесты Токио - это просто напоминание о несогласии с территориальной принадлежностью Курильских островов. Никакого реального значения эти демарши не имеют.
Напомним, что Япония не признаёт российского суверенитета над четырьмя островами Курильской гряды, считая их своими "северными территориями", хотя их российская принадлежность официально отражена в документах, составленных по итогам Второй мировой войны. Спор о Курилах является главным препятствием на пути к подписанию мирного соглашения. В этом году в российскую Конституцию был внесён ряд поправок, одна из которых запрещает любое отчуждение российской территории. Это заведомо ставит крест на перспективах передачи островов Японии.

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