Курильские острова и наши репарационные требования к Японии

Тема японских претензий к России по поводу ряда островов Курильской гряды была одной из наиболее важных в конце прошлого – начале нынешнего года. Предварительные переговоры сторон по данному вопросу пока ни к чему не привели. У России есть сильные аргументы, но они почти не используются

Автор:

Катасонов Валентин

С моей точки зрения, Россия в вопросе о Курилах занимает несколько вялую позицию, выглядит защищающейся стороной. А это неправильно. Мы должны быть нападающей стороной, и не по причине каких-то национальных амбиций, а исходя из принципа исторической справедливости и из норм международного права. Такая позиция неизбежна, если мы взглянем на историю российско-японских отношений хотя бы с начала ХХ века, скажем с момента Русско-японской войны 1904-1905 годов.

Слава богу, недавно вспомнили, что у нас к Японии имеется такое встречное требование по царскому золоту, которое можно и нужно использовать в переговорах с Токио. Я не буду сейчас углубляться в тему царского золота, которое попало в японские банки во время Гражданской войны и хранится там до сих пор (см.: «Российское золото за рубежом: некоторые итоги поиска» // Галин В.И., Катасонов В.Ю., Костарев В.Е., Краснов Ю.К., Малофеев К.В., Скуратов Ю.И.; отв. редактор Ю.И. Скуратов. М.: «Новый индекс», 2018. 354 с.).

Есть ещё одно очень важное встречное требование к Японии, о котором никто не вспоминает. Я ни разу не слышал публичного упоминания о нём от чиновников российского МИД. Хотел бы напомнить.

Речь идёт о репарационных требованиях Российской Федерации (как правопреемницы Советского Союза) к Японии по итогам Второй мировой войны. Требования, к сожалению, только потенциальные, поскольку они никогда не были оформлены в виде юридических документов.

Но, как показывает международный опыт последнего столетия, репарационные требования не имеют срока давности. И оформить их никогда не поздно.

Фото: www.globallookpress.com

Япония активно участвовала во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии. И если по теме германских военных репараций кое-какая литература имеется, то вопрос японских крайне слабо освещён в популярных источниках. Возникает ощущение, что репараций Япония не выплачивала, да и сам вопрос был как бы обойдён стороной в разных международных соглашениях. Но это не совсем так.

О японских репарационных обязательствах по итогам Второй мировой войны

Вопрос о германских репарациях по итогам Второй мировой войны остаётся достаточно запутанным. Но ещё более туманной является тема репарационных обязательств Японии. Сведения на этот счёт очень фрагментарны и неоднозначны. Попробуем разобраться в этом вопросе.

В Китае, например, всегда держали в уме свои репарационные требования к Токио и не раз использовали их в качестве козырной карты в переговорах.

Напомним из истории, что началу участия Японии во Второй мировой войне предшествовала длительная японская оккупация части территории Китая и Кореи. Так, Маньчжурия и северная часть Китая были заняты японцами уже в 1931 году. А полномасштабная война Японии с Китаем началась в 1937-м и продолжалась до 1945 года. По оценкам Пекина, всего до 1945-го в результате японской агрессии в Китае погибло 35 млн человек.

Уже в начале 1942 года Япония оккупировала такие страны Юго-Восточной Азии, как Индонезия, Бирма, Филиппины, Малайя. Эти страны также не раз напоминали Токио после войны о необходимости компенсаций за человеческие жертвы и материальный ущерб.

Японо-китайская война 1937-1945 гг. Фото: www.globallookpress.com

Ещё при жизни Франклина Рузвельта, на Ялтинской конференции 1945 года у него была договорённость со Сталиным, что СССР после победы над гитлеровской Германией начнёт боевые действия против Японии. Вопрос о взимании репараций с Японии в пользу СССР, США и других союзников по антигитлеровской коалиции затрагивался в Ялте лишь вскользь. Но необходимость таких репараций никто не оспаривал.

После смерти Рузвельта и объявления Западом холодной войны Советскому Союзу события начали развиваться по сценарию, кардинально отличающемуся от ялтинского. На Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (проходила с 16 по 26 декабря 1945 года) было принято решение о создании так называемой Дальневосточной комиссии (ДВК). Вскоре после подписания сепаратного (без Советского Союза) Сан-Францисского мирного договора США и других союзнических государств с Японией (1951 г.) ДВК была распущена.

Пожалуй, самой главной задачей комиссии было определение суммы и порядка взыскания репараций с Японии. В комиссию помимо СССР, США и Великобритании также вошли: Франция, Голландия, Китай, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины. Позднее (в 1949 году) к работе комиссии присоединились Бирма и Пакистан.

При таком раскладе главную роль в комиссии стали играть Соединённые Штаты. Великобритания вместе с другими странами Британского Содружества претендовала на основную часть японских репараций (заявка была на 75% общего объема репараций). Серьёзные заявки исходили от Филиппин (до 50%) и Китая (до 40%). На этом фоне претензии Советского Союза выглядели достаточно скромно – 14% от общей предполагаемой суммы репараций.

Подписание Сан-Францисского мирного договора. Фото: www.globallookpress.com

Советский Союз был исключён из списка получателей японских репараций

Были ли у Советского Союза основания для репарационных требований? Ведь иногда бытует мнение, что военная операция Советской армии на Дальнем Востоке была «лёгкой прогулкой», разгром Японии достигнут в срок, немного превышающий один месяц.

Во-первых, в начале августа на Дальнем Востоке было мобилизовано 1670 тыс. военнослужащих наших вооружённых сил. Это громадные материальные и финансовые затраты. Если бы не угроза нападения на нас Японии, которая висела дамокловым мечом с конца 1930-х годов, мы могли бы перераспределить ресурсы на Западный фронт. Кто знает, может быть, война с Германией закончилась бы тогда не 9 мая 1945 года, а где-то в середине 1944-го? А уж сколько при этом тысяч человеческих жизней на Западном направлении мы могли бы спасти, я вообще не говорю.

Во-вторых, победа советских вооружённых сил на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года досталась ценой жизни многих тысяч советских военнослужащих. Общие потери советских войск с учетом санитарных составили 36 456 человек.

Кроме того, следует иметь в виду, что ещё накануне Ялтинской конференции Рузвельту его генералы говорили, что если СССР не подключится к войне против Японии, то она может продлиться до 1947 года и обойтись Америке в 1 миллион убитых.

Короче говоря, СССР имел не только экономические, но и моральные основания для получения репараций от Японии.

Тем не менее в апреле 1947 года комиссией было принято финальное решение о следующем распределении японских репараций: гоминдановский Китай – 50%, Англия, Филиппины и Индонезия – 50% поровну (то есть по 1/6).

Многие страны, в том числе СССР, были исключены из списка получателей японских репараций. Среди «бенефициаров» не оказалось и США. Но Вашингтону, вышедшему обогащённым из войны, эти репарации не особенно и нужны были. Он ведь претендовал на полный военный, политический и экономический контроль над Японией. А в комиссии за США (как стороной якобы незаинтересованной) было также решающее слово как арбитра, стоящего над всеми остальными участниками.

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Мирный договор 1951 года, или американская индульгенция от выплаты репараций Японией

Де-факто Япония оказалась оккупированной Соединёнными Штатами и стала рассматриваться Вашингтоном в качестве военно-политического противовеса на Дальнем Востоке сначала Советскому Союзу, а потом и Китайской Народной Республике.

Вашингтон взял курс на милитаризацию Японии и усиление её экономического потенциала. Для этого требовался мирный договор с Японией, в котором предусматривался бы особый режим страны.

В 1949 году была создана Китайская Народная Республика, в 1950 году началась инициированная Вашингтоном война на Корейском полуострове (фактически – военное противостояние с Советским Союзом). Это активизировало подготовку нужной Вашингтону версии мирного договора, который бы сохранил де-факто американскую оккупацию Японии, но при этом придал бы ей видимость суверенного государства. В сентябре 1951 года на конференции в Сан-Франциско (с участием 52 стран, включая Японию) такой мирный договор был подписан. Он явно противоречил духу конференций в Ялте и Потсдаме (1945 г.), и Советский Союз отказался ставить свою подпись под этим документом. Договор подписали лишь 49 государств (помимо СССР подписывать договор отказались Польша и Чехословакия).

В контексте рассматриваемой нами темы репараций особый интерес представляет статья 14 мирного договора 1951 года. В ней говорится:

Признаётся, что Япония должна платить репарации Союзным державам за ущерб и страдания, которые она причинила во время войны. Однако также признаётся, что в настоящее время ресурсы Японии недостаточны для того, чтобы, сохраняя жизнеспособность своей экономики, она могла выплачивать полностью репарации за весь такой ущерб и страдания и одновременно выполнять свои другие обязательства.

В переводе на понятный язык это означает, что мирный договор освобождает Японию от уплаты репараций.

Интересно также познакомиться со статьей 18 (параграф «а») мирного договора, где вполне чётко сформулирован примат шкурных интересов западных стран над репарационными требованиями стран Юго-Восточной Азии, которые реально пострадали от оккупационных зверств и военных операций японского милитаризма.

Япония, по замыслу составителей американо-британского проекта мирного договора, должна думать о другом, а именно о выполнении своих обязательств перед американскими и европейскими кредиторами и инвесторами, которые опутали Японию своими сетями ещё до начала Второй мировой войны. Единственной формой репараций, которую допускал мирный договор, было использование японцев в качестве рабочей силы. Надо сказать, что в послевоенной Японии царила высокая безработица, так что это требование было скорее благом для страны.

Семья крестьян в послевоенной Японии. Фото: www.globallookpress.com

Советский Союз с мирным договором 1951 года не согласен

Выступая на конференции в Сан-Франциско, где подписывался мирный договор, первый заместитель министра иностранных дел СССР А.А. Громыко заявил, что Советский Союз не подпишет американо-британскую версию договора по той причине, что:

Проект не содержит никаких гарантий против восстановления японского милитаризма, превращения Японии в агрессивное государство. Проект не содержит гарантий обеспечения безопасности стран, пострадавших от агрессии милитаристской Японии. Проект создаёт условия для возрождения японского милитаризма, угрозу повторения японской агрессии; Проект договора фактически не предусматривает вывода оккупационных иностранных войск. Наоборот, он закрепляет пребывание на территории Японии иностранных вооружённых сил и содержание иностранных военных баз в Японии и после подписания мирного договора. Под предлогом самообороны Японии проект предусматривает участие Японии в агрессивном военном союзе с Соединёнными Штатами.

Также Громыко вскрыл экономическую подоплёку политики США в отношении Японии и выразил несогласие с освобождением Японии от репараций.

А. Громыко. Фото: www.globallookpress.com

Германия после Второй мировой войны заплатила победителям, по разным оценкам, от 20 до 30 млрд долларов в виде репараций. Впрочем, это сущие копейки, если сравнивать с ущербом, реально понесённым странами-победительницами. Так, германские репарации покрыли лишь 3-4% всего ущерба СССР. Даже по итогам Первой мировой Германия должна была заплатить намного больше. Но и на этом фоне японские репарации выглядят мизерными.

К 1964 году общий объём репараций Японии, полученных странами Юго-Восточной Азии, едва достиг 1 млрд долларов. К настоящему времени, по моим оценкам, японские репарации и приравненные к ним компенсации в виде льготных условий займов азиатским странам едва ли превысили в совокупности 2 млрд долларов.

Многие страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) на несколько десятилетий затаили свою обиду по поводу того, что Япония «забыла» им заплатить за войну и оккупацию. Сегодня эта обида всё чаще прорывается наружу, страны ЮВА сравнивают Германию и Японию и делают для себя выводы.

Если Германия постоянно извиняется за войну (даже продолжает, не афишируя, выплачивать компенсации «жертвам холокоста»), то Япония никаких извинений не приносит и никаких компенсаций не выплачивает. Она даже не желает возвращаться к теме репараций, ссылаясь на мирный договор 1951 года. Более того, наблюдается оправдание японского милитаризма, даже героизация военного прошлого Японии. Неудивительно, что некоторые страны ЮВА считают договор 1951 года «несправедливым», навязанным Соединёнными Штатами, да и не имеющим реальной силы ввиду отсутствия подписей представителей СССР и фактической власти Китая (к тому моменту коммунисты Мао Цзэдуна уже контролировали весь материковый Китай, но США считали законным правительством сбежавших на Тайвань гоминдановцев).

Фото: www.globallookpress.com

Россия и японские репарации

Как мы отметили выше, СССР в рамках Дальневосточной комиссии поставил вопрос о выплате ему Японией репараций. Однако уже в 1947 году под влиянием США, доминировавших в ДВК, нашей стране в репарациях было отказано. Единственное, что Советскому Союзу удалось получить от Японии после войны, – некоторую часть кораблей её императорского флота. Страны антифашистской коалиции произвели раздел трофейных судов Германии, Италии и Японии. От Страны восходящего солнца СССР получил: 7 эсминцев, 17 эскортных кораблей, 2 малых минных заградителя, 1 охотника за подводными лодками, 1 минный тральщик, 3 малых вспомогательных тральщика. По соглашению между США, СССР и Великобританией, трофейные суда подлежали демилитаризации, то есть с них должно было быть снято всё вооружение. Корабли и суда, полученные Советским Союзом в качестве репараций, в подавляющем большинстве имели устаревшую конструкцию, изношенные оружие, корпуса и механизмы и не были обеспечены запасными частями и боезапасом. Поэтому бо́льшая часть трофеев не была введена в боевой состав нашего флота, да и служила недолго.

На протяжении ряда лет советско-японские отношения оставались неурегулированными и напряжёнными, поскольку Япония стала форпостом США на Дальнем Востоке. Наконец, 19 октября 1956 года была подписана Советско-японская совместная декларация (вступила в силу 12 декабря того же года). Декларация прекратила состояние войны, которое существовало между двумя странами с августа 1945 года. Были установлены дипломатические отношения, стороны договорились, что продолжат работу по мирному договору.

Важно отметить, что в Декларации стороны заявляли об отказе от взаимных претензий, возникших во время войны, в том числе СССР отказывался от репарационных требований к Японии. В дальнейшем под давлением Вашингтона Токио прекратил работу по мирному договору, тем самым сохранив ряд неприемлемых для Советского Союза территориальных претензий. Фактически Япония денонсировала декларацию 1956 года в одностороннем порядке. СССР же до конца своего существования официально репарационных требований к Японии не предъявлял, но никогда публично и не отказывался от них.

Подписание Советско-японской декларации 1956 года. Фото: www.globallookpress.com

Мы никогда особенно не педалировали тему наших репарационных требований к Японии по той причине, что и Токио никогда не обострял вопрос своих территориальных претензий к нашему государству. Действие в политике должно всегда рождать противодействие. Причём желательно, чтобы противодействие носило наступательный характер. Короче говоря, нам пора напомнить Токио о репарационных обязательствах перед Россией.

А чтобы напоминание было более эффективным, надо иметь в виду, что мы не единственные, кто хотел бы заявить Токио об этом. Между прочим, на этой почве можно было бы создать межправительственную комиссию. Для начала это могла бы быть российско-китайская комиссия. Но думаю, что к её работе могли бы проявить интерес обе Кореи и ещё некоторые страны Юго-Восточной Азии.

P.S. Тему репарационных требований к Японии я изложил крайне лаконично, опуская многие детали и нюансы. Желающие глубже познакомиться с поднятыми в статье вопросами могут обратиться к моей книге «Россия в мире репараций» (М.: «Кислород», 2015).