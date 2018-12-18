Курильские острова и американские военные объекты: Эксперт выделил основные темы предстоящих переговоров Путина и Абэ

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал, что на запланированной на январь 2019 года встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ основной темой для обсуждения будет статус четырёх южнокурильских островов, на которые претендует Япония, а также размещение на них американских военных объектов.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал сообщение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможном визите в январе 2019 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ на переговоры с Владимиром Путиным. В беседе с информагентством Nation News эксперт заявил, что положительно оценивает предстоящие переговоры двух лидеров, которые будут встречаться уже в 25-й раз.

Среди возможных тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, эксперт выделил в первую очередь территориальный вопрос. Кистанов уверен, что Япония не станет подписывать мирный договор, пока не будет решен статус четырёх южнокурильских островов, на которые она претендует. Позиция же России совсем иная. По словам эксперта, российская сторона стремится вначале подписать мирный договор, а уже потом вести переговоры по территориальным претензиям.

Кроме того, на предстоящих переговорах, по мнению Кистанова, будет обсуждаться и вопрос о размещении американских военных объектов на этих островах. Несмотря на то что ранее Абэ давал обещание, что их на островах не будет, этот вопрос до сих пор остается нерешенным. Сами же американцы официальные комментарии по этому поводу не давали, однако провели свой военный корабль рядом с Владивостоком.