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«Курганец-25»: «мечта гранатомётчика» с существенными плюсами
30 апреля 2020, 07:10 • 57 • Аналитика
Российская армия имеет на вооружении несколько типов боевых машин пехоты, доставшихся ей еще от Советского Союза, а также боевых бронированных машин различного назначения, созданными на основе этих БМП. Имеющиеся типы БМП уже устарели, а проводимая время от времени модернизация конечно улучшает боевые характеристики, но по сути это остается все та же советская БМП.
Появившийся в 2010-х годах проект новой универсальной боевой платформы, на основе которой в будущем планировалось создать целое семейство бронированных машин, в том числе и БМП, было воспринято "на ура". Продемонстрированная на параде Победы 2015 года платформа, получившая название "Курганец-25", должна была заменить в войсках имеющиеся типы бронетехники. Планировалось, что модульный принцип позволит ускорить и удешевить производство техники на ее основе, а единая база значительно упростить эксплуатацию в войсках.
Тогда же в Минобороны было заявлено о планах принятия на вооружение боевой машины пехоты, боевой машины десанта, гусеничного бронетранспортера и противотанковой самоходной установки с 125-мм орудием, которые постепенно должны были заменить технику советского образца.
В дальнейшем, "Курганмашзавод" в своем отчете за 2017 год сообщил о заказе Минобороны опытной партии БМП на базе платформы "Курганец-25" для проведения испытаний. Впоследствии новости о платформе периодически появлялись в СМИ, сообщая о продолжении испытаний, о якобы появлении "Курганца" в Сирии и, наконец, о планах завершения госиспытаний. Уже в феврале этого года стало известно, что ждать окончания госиспытаний платформы необходимо в 2022 году и не раньше, а серийная поставка начнется только после решения Минобороны.
Что же не так с этой боевой платформой, почему ее испытания затянулись на такое длительное время, ведь изначально планировалось принять "Курганец" на вооружение еще в 2017 году.
Давайте рассмотрим имеющиеся плюсы и минусы боевой платформы, отталкиваясь от имеющейся у нас в отношении нее информации.
Итак, что мы знаем: "Курганец-25" является универсальной гусеничной платформой. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса справа. Для выгрузки десанта используется аппарель с дополнительной дверью в ней. Масса машины составляет 25-26 тонн. Имеется динамическая защита и комплекс активной защиты, боекомплект и вооружение изолированы. Экипаж состоит из трех человек + десант восемь. Максимальная скорость составляет 80 км/ч по шоссе и 10 км/ч на воде. Мощность двигателя 800 л.с.
Из имеющихся существенных плюсов можно отметить следующее: улучшенная по сравнению с "советскими" БМП защита экипажа и десанта, состоящая из собственной брони, динамической защиты и КАЗ "Афганит" на башне. Заявляется, что динамическая защита также повышает плавучесть БМП. Мощный двигатель и изменяемый клиренс позволяет преодолевать бездорожье и развивать хорошую скорость на дорогах с твердым покрытием. Также отмечается хорошая маневренность машины. Десантный отсек с подвесными креслами и ремнями безопасности отличается комфортностью и безопасностью.
Из минусов сразу отметим габариты "Курганца-25", значительно превышающие размеры "советских" БМП. Как ранее писали в Сети, первые образцы БМП на платформе "Курганец" вернулись с испытаний с пометкой "слишком большой силуэт". Испытывающие платформу военные якобы даже дали ей название "мечта гранатометчика" (за достоверность не поручусь, но упоминаний немало). Еще одним минусом можно назвать слишком слабое вооружение: в необитаемом модуле располагается 30-мм пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом и четырьмя ПТУР "Корнет". Боекомплект составляет всего 500 выстрелов для пушки и 1000 для пулемета, что слишком мало для современного боя.
Вероятней всего, затянувшиеся испытания связаны с исправлением выявленных недостатков боевой машины и возможной заменой вооружения. Ранее не раз высказывалось мнение, что 30-мм автоматическая пушка слишком слаба, тем более что в России уже разработаны боевые модули с 57-мм орудием.
Владимир Лыткин
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