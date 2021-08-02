Курды жгут, русские тушат, турки наблюдают. Что-то тут не так

В Турции нашли виноватых в лесных пожарах – это Рабочая партия Курдистана. Но курды или не курды – это пока науке неизвестно. Главный итог пожаров в Турции: Анкара так заигралась в большую политику, что забыла про собственную страну. Почему леса, дома и людей в стране – члене НАТО должен спасать сводный отряд МО и МЧС России? Ну а русские туристы останутся отдыхать в Турции при любой погоде.

Что происходит в Турции, почему она горит? За охватившими страну лесными пожарами на самом деле стоят террористы, воюющие таким образом с объявившим им войну президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его администрацией? Или это турецкие власти всех уровней пытаются списать на курдов свою безответственность, организационную несостоятельность и отсутствие необходимых ассигнований на экстренные службы? Это действительно очень серьёзно или всё-таки не слишком? И как быть оказавшимся в охваченных пожарами районах туристам из России, их можно реально эвакуировать? Давайте попытаемся ответить на эти совершенно законные вопросы.

Анкара винит курдов и "предателей"

На первый взгляд кажется, что ответ на первый вопрос уже есть. Проправительственная газета Yeni Şafak сообщила в воскресенье, что признанная в Турции террористической организация "Дети огня", связанная также со считающейся террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), взяла на себя ответственность за пожары. Цель этой операции – "поставить турецкий режим на колени огнём".

Курдам приписывается, как видим, объявление туркам экологической войны:

Если у нас закончится оружие, мы поедем в Бодрум и сожжём их яхты, поедем в Анталию, чтобы сжечь теплицы, поедем в Стамбул, чтобы сжечь их машины, и поедем в Измир, чтобы сжечь их леса.

С этой угрозой однажды якобы выступил один из руководителей РПК Шемдин Сакик. Другому видному деятелю партии курдского сопротивления, Мурату Карайылану, приписывается такое заявление:

Двое или трое молодых людей вполне могут собраться и что-нибудь сделать. Они могут сказать: "У нас нет оружия", но их оружие – это зажигалки и спички.

"Источником" подобного рода информации являются социальные сети, связанные с РПК.

Серия публикаций в турецких СМИ на данную тему появилась после того, как президент Эрдоган, выступая на пресс-конференции в курортном городе Мармарис, пострадавшем от пожаров, заявил: "Наш долг – найти тех, кто сжигает наши леса". "Площадь лесных пожаров в нашей стране увеличилась вдвое после того, как в прошлом году руководители террористических организаций дали указание сжечь леса, – цитирует турецкого лидера Daily Sabah. – Мы не исключаем, что некоторые из нынешних пожаров возникли в рамках этого приказа".

Таким образом, власти откровенно намекают, что размах нынешних пожаров, привёдших к гибели примерно десяти человек, от которых пострадали сотни других, скот, недвижимость, экология многих регионов страны – дело рук занимающихся поджогами и саботажем курдов. Короче, "вешаем" пожары на курдов – всё ясно и просто.

Но так ли это?

Всё, действительно, вроде бы ясно и просто и даже к словам Эрдогана не подкопаешься. "Некоторые из нынешних пожаров" – это результат поджогов. Правильно ли будет, однако, делать за это крайними курдов? По причине аномально жаркой погоды сейчас горит также и Греция, и Италия. Их что, тоже курды подожгли? А может быть, это нечистоплотные, обуреваемые алчностью девелоперы нанимают подонков, чтобы те поджигали леса, а на месте пепелищ будут возводиться потом жилые дома? В Греции, например, поджоги по коммерческим причинам очень часто являются причинами лесных пожаров. В Турции нравы ничем не лучше. И как удобно провернуть такое, свалив всё на поджигателей-курдов. Конечно, они тоже могут, нельзя исключать, мстить таким образом турецкому обществу и власти за свои беды, но это, Эрдоган прав, может объяснить только "некоторые" пожары. Турецкие СМИ и социальные сети этими тонкостями, разумеется, заморачиваться не будут – во всём виноваты поджигатели-курды, линчуй их.

В каком-то смысле задумка Эрдогана даже шире. Он уверен, что в Турции есть "предатели", которые "готовы сжечь собственную родину". "Мы обеспокоены саботажем и полны решимости уничтожить ячейки террористических группировок в городах, в горах и вне наших границ", – предупредил турецкий президент. Полиция и спецслужбы, конечно, найдут кого нужно. И тут стоит забеспокоиться не только курдам – радикальным и умеренным, но и оппозиционным Эрдогану либералам, пользующимся поддержкой Запада, которых тоже могут подвести под "поджигательство" с целью дискредитации власти.

А вообще, охватившие Турцию лесные пожары, неизбежные при почти 40-градусной жаре и сильных ветрах (всё это есть в наличии), по своим последствиям – это серьёзно? И да и нет. В Греции, например, три года назад при аналогичных условиях всё было намного хуже – число погибших в десять раз больше.

Что делать русским туристам?

Телерепортажи из Турции, в которой, помимо огня, свирепствует коронавирус, впечатляют. В районах, где горят леса, красное небо, с которого на людей сыплется пепел, стоит дым, бывает трудно дышать, пылают отдельные частные дома, из ряда отелей эвакуируют и перемещают в другие постояльцев, в небе гудят самолёты и вертолёты, многие из которых прилетели из России, а некоторые – даже из Белоруссии. Западные "партнёры" не спешат помогать бороться с огнём Турции Эрдогана. В этом "аду" оказались сотни туристов из России. Никто из них, однако, не погиб, своими просьбами русским консульским учреждениям, призывающих сограждан быть готовыми к экстренной эвакуации, они не досаждают.

Потому что отдых, как и футбол, должен состояться при любой погоде, тем более что серьёзной опасности для своей жизни отдыхающие не видят. Турцию посещают, как известно, не самые богатые русские туристы, деньги на летний отдых они копили весь год, кое-кто залез ради этого в долги, поэтому бросать проплаченные вместе с питанием отели никто особенно не желает. Пожары, землетрясения, цунами нашему туристу не помеха – нервы у него крепкие. Загорать и купаться, жариться на солнце никакие пожары туристам не помешают.

Загорать и купаться никакие пожары туристам не помешают. Фото: Bekir Vahit Telli / Shutterstock.com

Вызывает очень большие сомнения, что, если эвакуация будет объявлена, наши захотят эвакуироваться. Попытки в соцсетях в России представить их как неких "заложников" Эрдогана во внутриполитических играх в Турции, которые, безусловно, ведутся, это просто неправда. Тем более что турецкие власти и бизнес совершенно не заинтересованы в том, чтобы своими руками убивать кур, которые несут золотые яйца.

Что с того?

Хотя "разбор полётов" – дело ближайшего будущего. Охватившие Турцию лесные пожары ясно высветили одну неоспоримую истину: у Анкары нет сил и ресурсов для проведения устойчивой неоимперской политики.

Турки при Эрдогане лезут в Сирию, Ливию, Ирак, Афганистан, русское Закавказье, не только в Карабах и Азербайджан, но и в Грузию, нашу Среднюю Азию и даже тюркские регионы России... Они посылают войска в другие страны, строят там мечети, финансируют НПО, подкупают элиты... Уже заговорили о "тюркском НАТО", но…

Но при этом в собственной стране у турок откровенно слабые экстренные службы, у них кот наплакал вертолётов и самолётов, которые могут бороться с частыми лесными пожарами. Их сейчас помогает Турции тушить сводный отряд МО и МЧС России, состоящий из десятков вертолётов и самолётов, в том числе огромных Ил-76 и Бе-200.

А ведь это абсурд, который невозможно игнорировать. Сбитый над Сирией русский военный самолёт с убитым турецкими прокси на земле лётчиком, изрешечённый пулями русский посол – всё это не мешает Москве вытаскивать из огня Турцию, которая никогда не была и не станет другом России. Так могут только русские.

Вывод из всего этого, повторим, очевиден и лежит на поверхности: у турок нет реальных сил и возможностей для воссоздания Османской империи, создания под своей эгидой некоего "тюркского мира". Коль скоро некие ребята со спичками и зажигалками, а то и просто жара способны поставить на уши целую страну, тратящую огромные деньги на внешнеполитические миражи в ущерб внутренним нуждам и потребностям, им лучше сосредоточиться на родной Турции, пока не сгорела.