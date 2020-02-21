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Курды заявили о «хитром плане» России и Турции в Идлибе

21 февраля 2020, 19:09  •  35 • Аналитика

Представитель Сил демократической Сирии, основу которых составляет курдское ополчение, дал свою оценку происходящим в Идлибе событиям. По его мнению, существует план изменения политической карты региона и некие секретные договоренности.


Махмуд Хабиб, официально представляющий СДС, заявил, что Россия и Турция могли и в Сочи, и в Астане прийти к соглашению о совместных действиях в Идлибе. Поэтому все угрозы, которыми сегодня разбрасываются в адрес друг друга и Москва, и Анкара представляют собой лишь «камуфляж», за которым – желание Турции изменить политическую карту Сирии и согласие России на это взамен на определенные уступки с турецкой стороны.



По мнению Хабиба, Россия и Турция достаточно тесно взаимодействуют друг с другом по вопросу Сирии и событий в этой стране. Все громкие заявления делаются лишь для прессы, чтобы создать видимость противостояния двух государств в Идлибе.

Другой представитель оппозиции, член исполнительного комитета Движения демократического общества Эльдар Халил вспомнил о судьбе Африна, который, по его словам, пал жертвой "хитрого плана" России и Турции. Россия позволила Турции оккупировать Африн, чтобы Анкара, в свою очередь, отказалась от поддержки вооруженных группировок, оперировавших в Гуте, в окрестностях Дамаска, и представлявших определенную угрозу для правительства Башара Асада.

Для того, чтобы очистить основную территорию Сирии от радикальных группировок фундаменталистского толка, ориентирующихся на Турцию, Дамаск и поддерживающая его Москва пошли на определенные уступки. В результате боевики радикальных группировок из Алеппо и Пальмиры были передислоцированы в Идлиб.

Представители курдской оппозиции, если отбросить эмоциональные выражения в адрес Реджепа Эрдогана, считают, что главная цель турецкого президента – восстановление могущества Османской империи и для начала ему необходимо установить контроль над северными районами Сирии и Ирака. О том, что конечная цель Эрдогана – оккупировать северные территории, свидетельствует хотя бы то. что боевиков постепенно выводят из Идлиба, перебрасывая в Ливию. Оккупация Северной Сирии возложена на вооруженные силы Турции, а боевики уже сделали свое дело и теперь не нужны в этом регионе.

Позиция курдской оппозиции понятна. Для нее Эрдоган – злейший враг, ничем не лучше ИГИЛ (запрещено в Российской Федерации), поскольку является категорическим противником идеи создания не только независимого курдского государства, но и широкой политической автономии курдов на севере Сирии. В Анкаре видят в курдской политической активности в Северной Сирии потенциальную угрозу и собственной территориальной целостности, и стремятся действовать превентивно, оккупировав пограничные районы Сирии.

Сейчас курды негативно оценивают и роль России, которая позволила Турции легитимизировать свое военное присутствие в Сирии. Именно после соглашений в Астане Турция получила возможность на законных основаниях размещать свои вооруженные силы на сирийской земле. Также представители оппозиции отмечают, что Россия и Турция, договариваясь между собой, пришли к определенным соглашениям и за счет сирийского правительства.

Территориальная целостность Сирии при этом не является какой-то приоритетной ценностью ни для России, ни, тем более, для Турции, считают оппозиционеры. Поэтому Россия и позволила Турции оккупировать определенные районы страны, а сирийские войска, периодически вступающие в столкновения с турецкими подразделениями, пытаются своими действиями добиться изменения российско-турецких соглашений.

Поскольку ни США, ни страны НАТО не спешат активно вставать на сторону Турции, а сам Эрдоган прямого военного столкновения с Россией допустить не хочет, возможно, что в конечном итоге Турция и будет вынуждена отступить в Идлибе. Но чтобы уйти, Эрдогану нужно будет сохранить политическое лицо, а это в сложившейся ситуации не так и просто.
Илья Полонский

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