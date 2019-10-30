Курды ушли: Шойгу рассказал про изменения в Сирии

Территорию на северо-востоке Сирии уже покинули вооруженные отряды курдов, а заняли сирийские правительственные пограничные войска и подразделения военной полиции ВС РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном, передает ФАН.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — пояснил Шойгу .

В то же время Министерство обороны РФ не подтвердило сообщения СМИ о том, что военная полиция якобы попала под обстрел на севере Сирии. Как указал российский Центр по примирению враждующих сторон, на пути следования бронеавтомобиля ВС РФ было приведено в действие взрывное устройство.

Провокация была совершена в пункте перехода «Дербисия» на сирийско-турецкой границе с целью сорвать встречу российской военной полиции с коллегами из Турции. Раненых среди российских военнослужащих нет, техника также не пострадала, передает НСН.

Двумя днями ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции о совместных действиях по урегулированию в Сирии.

Представитель Кремля отметил, что документ готовился в оперативном порядке. Его подготовкой занимались главы МИД России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения», — рассказал Песков.

Изменения в свою очередь уже согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языке.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 22 октября в Сочи. По итогам шестичасовых договоров стороны заключили меморандум о взаимопонимании двух стран. В документе, в частности, прописаны основные положения по дальнейшим действиям по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Соглашение состоит из 10 пунктов. В одном из них говорится о том, что на сирийскую сторону границы с Турцией будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут действовать за пределами зоны турецкой операции «Источник мира». Военные России и Сирии будут способствовать выводу курдских отрядов и их вооружения.

Вместе с тем у Турции остается контроль над теми территориями, которые она ранее заняла во время проведения своей военной операции.

Стоит отметить, что в составе курдских отрядов самообороны в настоящее время более 120 тыс. обученных бойцов. До недавнего времени Соединенные Штаты снабжали курдов вооружением, боеприпасами, военно-техническим имуществом и другими материально-техническим средствами.

В иные месяцы к курдам приходило более 1500 большегрузных автомашин с оружием и техникой. К примеру, одних только автомобилей Humvee США поставили курдским отрядам самообороны более 600 единиц. В Вашингтоне планировали создать на северо-востоке Сирии квазигосударство.

Касаемо же современной сирийской армии, следует сказать, что за последние годы для повышения уровня ее боеготовности и боеспособности были приложены большие усилия. Сирийская армия сегодня насчитывает 50 тыс. бойцов и командиров. 1,5 тыс. офицеров сирийской армии прошли обучение на территории России.

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В середине нынешнего месяца около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией в соответствии с российско-турецкими соглашениями, сообщили в Минобороны РФ. В арабскую республику направили подразделение из Чечни, уточнили в ведомстве. Полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что в Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие с опытом подобных операций. Они проходили обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Кроме того, для военных полицейских на российскую авиабазу Хмеймим в САР доставили более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».