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Курды слишком сильно положились на США, за это они и наказаны

27 января 2018, 17:09  •  289 • В мире
YPG News распространило информацию о том, что Турция расширила военную операцию "Оливковая ветвь" в Сирии на Манбидж, находящийся в зоне ответственности США. Приведет ли это к обострению американо-турецких отношений, "Царьград.ТВ" обсудил с ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО, доктором политических наук Михаилом Александровым
"Царьград": Может ли операция Турции в Манбидже привести к эскалации американо-турецких отношений?
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Михаил Александров: К определенной эскалации это может привести, но не думаю, что это вызовет военный конфликт между США и Турцией, по той простой причине, что США к этому сейчас не готовы. У них там нет войск, которые могли бы в нем участвовать. Во-вторых, политические последствия этого конфликта были бы разрушительны для НАТО, для всей европейской безопасности. И не факт, что США в нем выиграют. С учетом того, что Россия и Иран оказали бы Турции военную помощь, а другие страны, в том числе НАТО, за исключением Великобритании, отказались бы помогать США в военном отношении. Вашингтон не заинтересован в таком сценарии, но может предпринять меры санкционного характера против Анкары.
Ц.: Вы как военный эксперт допускаете такой сценарий: Турция случайно вместо курдских ополченцев наносит удар по американским военным?
М.А.: Такое может быть, если американцы окажутся не в том месте и не в то время. В конце концов Турция имела подобный опыт, они же наш самолет сбили. Турция такая страна, что, когда надо, может пойти на большие риски, отстаивая свои интересы. Это у них отработано в течение веков, поэтому американцы зря не учли их интересы.
Ц.: Будет ли Вашингтон пытаться остановить бои между YPG (отряды самообороны курдов) и Турцией в Африне?
М.А.: США уже пытаются. В начале было заявление Госдепа о том, что Турция должна проявлять сдержанность, потом было заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, что Турции готовы предоставить 30-километровую зону на севере Сирии. Но, видимо, это не очень влияет на Анкару, заручившуюся поддержкой России и Ирана. Турция чувствует совершенно полную свободу рук, и американцы ничего сделать с этим не могут.
Ц.: Тогда получается, что попытки остановить бои между Турцией и курдами могут быть только в форме уступок Вашингтона Анкаре?
М.А.: Думаю, что США попытаются еще как-то давить, но увидев, что результата нет, в дальнейшей эскалации не будут заинтересованы, может быть, они примут санкционные, как я сказал, меры. Но военных мер они применять не будут.
Ц.: Что будет дальше с Африном?
М.А.: Полагаю, турки выбьют курдов из Африна, а потом начнут выбивать курдов из других районов, подконтрольных YPG, если они сами не уйдут.
Ц.: Россия в этом смысле вместе с Турцией?
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М.А.: Нет, Россия вместе с Сирией. Когда проамериканские курды понесут поражение, а американцы ничего сделать не смогут, ситуация может развиваться в других местах. В Ракке, в тех районах, где курды никогда не жили. Если курды увидят, куда дует ветер, и что американцы их защитить не могут, тогда они, возможно, пойдут на переговоры с Асадом и согласятся на отвод войск из районов, которые традиционно никогда не являлись районами курдского проживания. Я думаю, Россия согласится на такой вариант, а дальше уже в тех районах, где курды традиционно проживают, Россия не будет поддерживать наступление сирийской армии.
Ц.: А недавно же была информация о том, что курды в Африне готовы перейти на сторону Башара Асада?
М.А.: Курдам изначально предложили такой вариант, чтобы туда ввели сирийские войска. Они тогда под влиянием американцев отказались, а сейчас запрыгали, но уже поздно, мы сейчас ничего делать не будем. Надо было преподать урок курдам. Они слишком сильно положились на США, слишком близко с ними сошлись, стали их марионетками по большому счету. За это они и наказаны.
Гасанов Камран

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